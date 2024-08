Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, habló de su romance con un político de Países Bajos: “Está bueno visibilizar que…”

Llegando al tramo final de los Juegos Olímpicos de París 2024, no son demasiadas las disciplinas en las que Argentina se mantiene con chances de pelear medallas. El hockey sobre césped es uno de los pocos deportes en los que el país continúa en competencia y se ubica entre los favoritos, tanto en la rama femenina como la masculina. Los Leones, ganadores del oro en Río 2016, disputarán los cuartos de final este domingo desde la 15.00 ante Alemania.

Dentro del equipo dirigido por Mariano Ronconi, uno de los jugadores fue noticia en las últimas semanas al conocerse que estaba en pareja con un importante político de los Países Bajos. Se trata de Nicolás Keenan, que mantiene una relación amorosa con Rob Jetten, quien fuera hasta hace muy poco tiempo viceprimer ministro neerlandés. Tras finalizar la fase de grupos, el mediocampista de Argentina habló sobre el tema.

"Fue gracioso, nos comparan con muchas películas y cosas así. Pero la verdad que está bueno visibilizar que también hay deportista del colectivo (LGBTIQ+) dentro del Comité Argentino", le contó a la periodista Sofi Martínez para la señal de la Televisión Publica sobre lo que fue que se hiciera conocida su historia.

A continuación, relató cómo se conoció con Jetten: "Nos cruzamos en el supermercado y se dio un poco de 'amor moderno': me tiró un like, yo se lo devolví; reacción, reacción... Así que amor moderno. Me empezó a hablar y yo le pregunte a un compañero holandés '¿Quién carajo es este?' . El me dijo 'No, boludo, es un político'. Así que empezamos a hablar y lo fui conociendo un poquito más", reveló.

Por último, Keenan aprovechó la oportunidad para dejar una importante reflexión: "Quiero enviar un mensaje a la gente. A mi me llegaron a decir que nunca iba a llegar a estar acá por ser quien soy. Que nunca nadie les diga que por ser quienes son, por amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un Juego Olímpico. Yo estoy acá. Seré uno de los primeros, pero definitivamente no uno de los últimos", concluyó.