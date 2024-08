La picante foto que posteó Mateta, el autor del gol con el que Francia eliminó a Argentina

Jean-Philippe Mateta había sido el único jugador de la Selección olímpica francesa que hizo una declaración controvertida antes del partido contra Argentina, al afirmar que el equipo se sentía afectado por un video difundido por Enzo Fernández durante la celebración de la Copa América.

El posteo del delantero francés.

El delantero del Crystal Palace anotó el gol de la victoria ante el equipo de Javier Mascherano y utilizó su cuenta de Instagram para compartir una imagen que se convirtió en un meme muy popular entre los aficionados franceses para burlarse. En ella, se ve a Loic Bade gritando en la cara de Beltrán tras ganarle la posición en una jugada y le colocó la frase "Continúa FR (On Continue)".

Esa publicación fue replicada y llamó mucho la atención teniendo en cuenta que él no es el protagonista de la acción. En cuestión de segundos, el posteo se llenó de comentario y la mayoría fueron de hinchas argentinos sacando chapa por la obtención de la Copa del Mundo en Qatar y algunos, desafortunadamente, colocaron frases de la canción que generó el conflicto.

Después del triunfo, el entrenador de Francia, Thierry Henry, condenó los disturbios sobre el final del partido. "Al final, con lo que pasó, no estoy de acuerdo. Un jugador mío recibió una tarjeta roja y eso no lo acepto, no debe pasar. No queríamos que pase eso, pero no pudimos controlarlo. Fui a darle la mano a Mascherano y, al darme vuelta, pasó lo que pasó", explicó molesto.

Esta edición de los juegos tendrá una particularidad y es que, por primera con el actual formato Sub-23, con tres excepciones, implantado en Barcelona 1992, ninguna selección americana estará en semifinales. Las dos clasificadas en el Sudamericano sub-23 (Paraguay y Argentina) y Estados Unidos quedaron en cuartos de final.