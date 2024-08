La bronca de Lucas Beltrán tras el escándalo del final con Francia: “Te festejan en la cara y te tratan de racista, ¿por qué si no soy así?”

La eliminación de Argentina ante Francia en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 no fue un partido más. El choque se vio condicionado de entrada luego del triunfo de la Albiceleste sobre Les Bleus en la final de Qatar 2022 y, sobre todo, después del escándalo desatado por la canción racista que entonaron algunos jugadores de la Selección tras ganar la última Copa América. Eso desembocó en una gran hostilidad por parte del público local y una consecución de cargadas y provocaciones de los futbolistas franceses a los argentinos al finalizar el encuentro.

Una de las fotos que más circularon y más polémica desataron fue la de Loïc Badé festejándole un gol a Lucas Beltrán, que se encontraba en el piso en ese momento. En ese sentido, el delantero criollo se refirió a todo lo que sucedió en Burdeos: “Se agrandó un poco de más lo que pasó con Enzo, nosotros no somos así y se agrandó eso. Si no era por esto de la canción no hubiese pasado nada más que el recuerdo de la final por el Mundial", expresó este sábado en conversación con ESPN.

Mirá el video

"Uno con las pulsaciones altas se vuelve loco. No me gusta que me griten los goles en la cara. No está bueno eso", agregó el Vikingo. Y continuó en la misma sintonía: "Pero son cosas que pasan en la cancha. Creo que después hubo responsabilidad de los dos lados. Cuando uno está caliente hace cualquier cosa. Ahora, más en frío, para mí es una cosa que ya pasó. No tengo ningún problema con los franceses, nunca lo tuve. Se agrandó eso y nos pusieron una etiqueta que no es así".

A su vez, hizo una fuerte defensa del país, dando a entender que ante los ojos de Francia quedó una imagen equivocada: "Los invito que vengan a Argentina y se van a dar cuenta que nosotros somos cero racistas, somos amables con todos y tratamos que los que vienen a nuestro país la pasen de la mejor manera. La etiqueta que se nos puso de racistas está muy mal puesta”, aseguró.

Por último, con una notoria cuota de bronca en su voz, Beltrán resumió todas las sensaciones con las que se quedó por todo lo que pasó: "Te festejan el gol en la cara, te insultan y te tratan de racista. Uno dice: ‘Yo no soy así, ¿por qué me tienen que decir esto?’ Uno se calienta. Se armó un lío bárbaro. Y me pareció raro también que justo después del partido fueron a festejar donde estaba nuestra familia".