La sincera reflexión de Alex Albon, compañero de Colapinto en Williams: "Él sabe que..."

Luego del anuncio de Williams sobre Franco Colapinto, Alex Albon se mantuvo en silencio y solamente subió un posteo en las redes sociales para saludar a Logan Sargeant quien perdió su lugar por lo sucedido en Países Bajos. Es por eso que, cuando llegó el momento de sentarse ante los medios, fue consultado sobre su nuevo compañero y realizó una sincera reflexión.

Alex Albon ha sumado 4 puntos e el certamen y está 18°.

“Creo que en cierto modo es algo bueno que tiene en esta oportunidad. En mi opinión, sabe que el puesto no está en juego el año que viene. No tiene la presión de tener que rendir y no está intentando conseguir un puesto dentro de la F1. Así que, en cierto modo, creo que se trata más bien de adquirir un poco de experiencia", expresó el tailandés.

Luego, en la misma línea, agregó: "No sé qué hará Franco el año que viene, pero las cosas que aprendes en el primer año te pueden ayudar mucho. Digamos que si él hace otro año en la Fórmula 2 el año que viene, lo disfrutará todavía más".

"Respecto al F1 hay una curva de aprendizaje que debe hacer, pero él ya ha estado en el coche un par de veces, así que no creo que sea gran cosa. Tal vez sea más físico cuando vayamos a Qatar y Singapur, pero creo que Williams es muy bueno educando y enseñando a los pilotos a sacar el máximo partido. Pero también, yo intentaré ayudarle tanto como pueda”, cerró.