El Tata Martino dio detalles de la recuperación de Messi: “Hay parte de los entrenamientos en las que tratamos de…”

El pasado 14 de julio fue la última vez que vimos jugar a Lionel Messi, en el marco de la final de la Copa América 2024 con la Selección argentina. En dicho duelo, el 10 debió abandonar el campo de juego entre lágrimas en el segundo tiempo producto de una lesión ligamentaria en su tobillo que no lo dejó seguir disputando el partido. Desde entonces, no ha vuelto a pisar una cancha ya que se encuentra en plena recuperación.

La buena noticia es que este miércoles finalmente volvió a entrenarse con el Inter Miami, donde no juega desde el 1 de junio, antes de que se sumara al plantel de Argentina para los amistosos previos a la Copa. Sin fecha cierta para su regreso oficial, se espera que pueda hacerlo para mediados de septiembre, aunque de momento son especulaciones. Mientras tanto, Gerardo Martino, DT del equipo, habló este jueves sobre cómo está trabajando Leo para volver al ruedo.

"Tiene momentos que trabaja con los preparadores físicos, con la parte médica inclusive, monitoreado, porque todavía obviamente no tiene el alta médica. Y hay parte de los entrenamientos donde nosotros tratamos, los que son menos riesgosos, de involucrarlo con el grupo. Obviamente esto cada vez está más cerca. No puedo dar una opinión respecto a la cantidad de días, pero cada día se lo nota mejor", explicó el Tata en conversación con Olé.

Además, contó cómo hizo para suplir la baja de la Pulga, logrando mantener al Inter en el primer puesto de la tabla de posiciones: "La tarea de un entrenador es encontrar el equipo bajo las circunstancias que te toquen. Nosotros no hubiéramos deseado que Leo tuviera la lesión en el tobillo y que esté tantas fechas afuera, pero sucedió. Y a partir de ahí, lo que entendemos todos, y sobre esto hemos charlado mucho con el grupo de futbolistas, no específicamente por la lesión de Leo, sino por las idas de los futbolistas a Copa América y a los Juegos Olímpicos, no hipotecar la temporada como el año pasado ante el momento de mayores ausencias".

Por otro lado, Martino opinó sobre lo que fue la evolución de Messi a lo largo de los años, a quien ya había dirigido también en el pasado en Barcelona y la Selección: "Tanto él como yo, estamos en una etapa diferente de nuestra vida. Hay una cuestión que no se modifica, Leo es un tipo que compite hasta en un juego de truco y eso no lo va a perder porque es su ADN, más allá de la clase de futbolista que es, pero también es cierto que entiende cuál es el momento", aseguró.

Y agregó a modo de cierre: "Vive el día a día en Florida con una situación más cercana a lo natural, cosa que evidentemente no le podía pasar en las otras ciudades, y entonces creo que puede permitirse disfrutar un poco más, tener el cariño y el contacto de la gente. Obviamente que esto no sucede básicamente por estar acá en Inter Miami, sino esencialmente por lo que ha conseguido con la Selección argentina y nosotros de rebote lo encontramos mucho más aliviado en ese sentido", concluyó el Tata.