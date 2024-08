Atento, Boca: un gigante de Europa preguntó por Alan Varela y el Porto tomó una decisión

El mercado de pases europeo no termina y, por el contrario, sigue el rojo vivo. Rojo como la indumentaria del Liverpool, club histórico de Inglaterra que sigue definiendo su equipo a pesar de ya haber debutado en la Premier League.

De hecho, en la jornada de este jueves volvió a sacudir los portales la noticia del interés por parte de los Reds sobre el volante central Alan Varela, el ex Boca Juniors que actualmente se encuentra en el Porto de la Primera División de Portugal. El volante es un viejo anhelo del equipo inglés, que ya se interesó por él en el mercado de pases anterior.

Varela es una de las figuras del Porto.

Desde Porto, la nueva dirigencia -la misma que le negó ir a los Juegos Olímpicos- le puso una cláusula de rescisión de 90 millones de dólares y si bien la información señala que el Liverpool retomó los contactos con el club portugués por una transferencia, desde la dirigencia lusa lo declararon intransferible.

Boca está muy atento a esta operación teniendo en cuenta que al momento de venderlo a cambio de 11 millones de euros, puso como condición quedarse con una plusvalía del 20% en una futura venta. Es decir si Liverpool ejecuta la cláusula de 90 millones de euros, el Xeneize podría recibir un monto cercano a los 15 millones.

Mientras tanto, el futbolista que tiene contrato hasta junio de 2028, brindó una entrevista con ESPN en el que confesó: "Jugar con la Selección Argentina es de mis objetivos principales. Tengo que seguir trabajando, dar lo mejor de mí. Tarde o temprano, ojalá llegue. Todavía no tuve una charla con Scaloni".

De hecho, también se refirió a su ausencia en los Juegos Olímpicos en París: "Estuve en varios amistosos con todos los chicos y la verdad que perdérmelos fue algo complicado. Trato de no quedarme con eso y de seguir trabajando. Ya tenía el OK, pero hubo un cambio de dirigencia y me tuve que quedar acá".