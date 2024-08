La polémica sentencia de Cristiano Ronaldo sobre Pelé y otras leyendas del fútbol: "Quiero llegar a los mil goles, pero yo puedo..."

Cristiano Ronaldo, siempre en el centro de la atención mediática, no solo continúa batiendo récords en el campo de juego, sino que ahora también enciende la polémica fuera de las canchas, aprovechando su debut en YouTube, donde lanzó indirectas a dos de los grandes nombres del fútbol: Pelé y Alfredo Di Stefano.

Durante una charla con su ex compañero del Manchester United, Rio Ferdinand, el portugués no dejó pasar la oportunidad de resaltar su propio récord como el máximo goleador de la historia del fútbol: "Soy el jugador con más goles en la historia y pondré el nivel aún más alto. Quiero alcanzar los mil goles, creo lo lograré a los 41 años, si no tengo lesiones", pronosticó.

Mirá el video

Tras semejante declaración, Ferdinand le preguntó si quería superar a leyendas como Di Stéfano, Pelé y Eusebio. Entonces CR7 lanzó una polémica comparación: "Hay una diferencia. Todos los goles que he marcado tienen video, así que yo puedo probar que sean mil. Los respeto a todos, pero mis goles están certificados", respondió entre risas.

Con estas palabras, Cristiano Ronaldo puso en duda la autenticidad de los registros históricos de las grandes figuras del pasado, a las que se les pueden sumar nombres como los de Josef Bican, Gerd Müller, Arthur Friedenreich, Ernst Wilimowski, Franz 'Bimbo' Binder, Romário y Túlio Maravilha, quienes también se adjudican la marca de 1000 goles convertidos entre partidos oficiales y no oficiales.

Las palabras del astro portugués han generado una ola de reacciones en el mundo del fútbol, con opiniones divididas entre quienes apoyan su reivindicación y quienes consideran que sus declaraciones faltan el respeto a las leyendas del pasado.

Fuente: NA