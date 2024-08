Así será la Lepra de Alfredo Berti: qué equipo piensa el DT para salir del fondo

Independiente Rivadavia tiene al DT que quería, el que pedían los hinchas, el que sienten como propio, el que les renueva la ilusión. El que ya demostró que está a la altura de las circunstancias. El que improvisa poco. El del mensaje claro, el que bancan los jugadores. La Lepra ya tiene a Alfredo Berti.

El entrenador santafesino de 52 años comenzará su tercera etapa como DT azul, la primera con el equipo en la máxima categoría del fútbol argentino. Tras el ascenso a finales de 2023, las diferencias con la CD lo alejaron. Pasaron Rodolfo De Paoli y Martín Cicotello, con más pena que gloria y, en medio del caos, regresó el "bombero". El que agarra cuando las papas queman. En el que todos confían en un momento como el que atraviesa el equipo.

La Lepra lo necesita más que nunca. En sus etapas anterior, en la Primera Nacional, primero reemplazando a Martín Astudillo y luego a Ever Demaldé, se ganó el cariño de los hinchas y el respeto de todos a base de buenos resultados. Y justamente es eso lo que necesita Independiente de manera urgente. Hoy está último en los promedios, no consigue salir del fondo y sus rivales directos se le escapan. La salida de Cicotello se precipitó debido a que de los últimos 12 puntos consiguió 1. De seguir así, el destino estaba cantado. Pero la llegada de Berti cambia todo, sobre todo el ánimo, la energía.

Al Loco le quedan 15 fechas. Serán 15 finales. Deberá conseguir al menos 22 puntos de los 45 que quedan para pensar en la salvación sin depender de nadie. No será tarea fácil. Pero él tiene en claro lo que quiere. Y es un buen punto de partida para renovar la confianza de un plantel bajoneado por el presente.

En la conferencia de prensa de presentación, Alfredo Berti empezó a dar señales de lo que pretende. No le esquivó a las preguntas y dijo qué equipo va a parar de acá en más en busca del objetivo. "Siempre mi deseo es mirar el arco rival, el arco de enfrente, independientemente del equipo que esté enfrente. Me gusta darle herramientas a los futbolistas para que se sientan capaces de jugar de igual a igual tanto de local como de visitante. Lo tengo incorporado en mi manera de entrenar", aseguró el DT.

Al mismo tiempo, afirmó: "Se me hace muy imposible decirle a los futbolistas que quiero ganar y después entreno de una forma especulativa. No me sale, no lo siento y el futbolista se defrauda rápidamente. Si ven a un entrenador que dice una cosa y en los entrenamientos hace otra...".

Berti tiene en claro que para sumar tiene que ganar. Para ganar tiene que atacar. Y para atacar tiene que proponer. Y para proponer tiene que pensar en un equipo protagonista, con jugadores que miren el arco de enfrente tanto o más que el propio.

"Mi línea fue siempre la misma. Protagonizar, estar siempre en los tercios superiores de la tabla, de jugarle de igual a igual a cualquiera, respetando a todos los rivales. Mi función es esa, volver a hacer de Independiente Rivadavia un equipo competitivo, que juegue de igual a igual con todos", reafirmó.

El debut de Berti al frente del equipo será el próximo sábado a las 18 ante Vélez Sarsfield, de visitante, el puntero del campeonato que viene de vencer 5 a 0 a Barracas Central. Durísimo.

Será su carta de presentación y, además, será la oportunidad para el hincha leproso de ver plasmada una idea que ya conoce, interpretada por un plantel con nombres que están a la altura, pero que tienen que encontrar su mejor versión.

El entrenador se caracterizó siempre por apostar al 4-3-3, aunque en su primer entrenamiento el esquema, en un trabajo táctico realizado en el Bautista Gargantini, fue 4-2-3-1. En ambos casos desarmará la línea de 5 que propuso Cicotello. En ambos casos, la idea previa ya supone un equipo más protagonista. Para ambos casos, tiene los intérpretes. Deberá encontrar la mejor forma de sus dirigidos y el funcionamiento del equipo.

¿Podrá Berti conseguir los resultados que necesita la Lepra? Es una incógnita, pero los hinchas están confiados porque saben que el capitán del barco yo los sacó del naufragio en otras oportunidades. Y no hay dos sin tres...

La conferencia de prensa completa del DT