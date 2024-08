Gimnasia tendrá una sensible baja para el mano a mano contra Aldosivi

La bronca que quedó por el empate ante Estudiantes de Río Cuarto empieza a quedar atrás. Gimnasia no tiene tiempo que perder y ya piensa en su próximo objetivo para seguir alimentando su sueño de ascenso. Aldosivi lo espera en Mar del Plata, en un partido clave de dos equipos que pelean en la parte alta de la Zona B de la Primera Nacional (son segundo y tercero, detrás del flamante líder Nueva Chicago).

El compromiso será el domingo desde las 14.10, duelo que tendrá una ausencia importante en el equipo que comanda Ezequiel Medrán: Fermín Antonini llegó a la quinta amarilla ante el León cordobés y no podrá estar en la próxima cita ante el Tiburón. Su ausencia complica al entrenador, que encontró en él el equilibrio justo en la mitad de la cancha en el tándem con Ignacio Antonio.

Romano está en condiciones de volver.

El tema sensible es que el adiestrador mensana no cuenta con volante de similares características como suplente para reemplazarlo. La opción más viable es la de correr a Antonio al centro del campo y rodearlo con un doble cinco. Ahí, las posibilidades son mantener dentro del once a Rinaldi o probar con Barboza, aunque en ambos casos hablamos de jugadores más de tenencia y ofensivos que de marca.

El que recuperará su lugar dentro del equipo será Nicolás Romano. El delantero estuvo ausente en el último partido por llegar a la quinta amarilla contra Colón de Santa Fe y volverá al once titular. Así, de no mediar ningún sobresalto en la semana, la única duda para jugar con el Tiburón será decidir el reemplazante de Fermín Antonini.