Fraude y polémicas: el paso de Gastón Mazzacane por la Fórmula 1, el último argentino antes de Colapinto

Mientras Argentina sigue eufórica tras la confirmación de que Franco Colapinto correrá las últimas nueve carreras de la temporada en la Fórmula 1 con la escudería Williams, vuelve a la memoria el recuerdo de Gastón Mazzacane, el último piloto de nuestro país en competir en la máxima categoría del automovilismo. Hace 23 años, el de La Plata dejaba la escudería Prost Grand Prix, del ex piloto Alain Prost, en medio de algunas polémicas y tras malos manejos. 21 carreras sin sumar puntos y un regreso a la Fórmula 1 que no se dio debido a un fraude.

Gastón Mazzacane nació en La Plata hace 49 años y se vinculó con los autos desde pequeño, dado que su padre había sido piloto de Turismo Carretera y le transmitió su pasión. Luego de una trayectoria por el automovilismo nacional, regional y europeo (Fórmula 3 Sudamericana, Fórmula 3 Italiana, Fórmula 3000 Internacional, Fórmula 3000 Española, entre otras), en 1999 desembarcó en la escudería Minardi (hoy Alpha Tauri) de la Fórmula 1 como uno de los pilotos de prueba. Finalmente, consiguió una plaza para la temporada siguiente y en el 2000, con el español Marc Gené como compañero, se convirtió en el 21º argentino en correr en la F1.

Sin puntos y con polémica, el paso de Mazzacane por el Gran Circo.

En la temporada 2000, Mazzacane corrió 17 carreras de las cuales completó 12. No sumó puntos en todo el año y su mejor resultado fue un 8º puesto en el Gran Premio de Nürburgring, Alemania. Su performance más destacable, de todos modos, fue en Indianápolis: llegó a estar 3º en una carrera marcada por la lluvia y los errores, perseguido por el flamante bicampeón Mika Häkkinen aunque luego se vio obligado a retirar el auto por problemas técnicos. Finalizó en el puesto 21º, pero pese al insatisfactorio lugar en la tabla consiguió una oferta de la escudería Prost Grand Prix, que había adquirido el expiloto francés Alain Prost. Parecía, en principio, un paso hacia adelante.

Mazzacane firmó y en 2001 se mudó a las filas del equipo del tetracampeón mundial. “Era muy tentador en lo deportivo y en todo sentido. No íbamos a ganar carreras, pero creo que podíamos salir de los últimos lugares y aspirar a estar dentro de los diez quizás o ahí todas las carreras”, explicó. Pero el entusiasmo se esfumó pronto y nada salió como esperaba. Después de tres abandonos y un 12º puesto en Malasia en las primeras cuatro carreras del año, Prost echó a Mazzacane y el argentino vio finalizada su aventura en el Gran Circo. La escudería estaba envuelta en grandes problemas financieros y además existieron algunos movimientos poco esclarecidos.

De Mazzacane a Colapinto, vuelve un argentino a la Fórmula 1. (Foto: archivo)

Mazzacane confesó alguna vez los malos manejos para comunicarle su salida. Tras un abandono en el Gran Premio de San Marino, llegó a su departamento en París una carta que lo notificó de su despido. “Nadie más me habló”, aseguró el platense, que sostiene que desde entonces no volvió a conversar jamás con Alain Prost. Lo cierto es que desde principio de año el equipo tenía problemas financieros y falta de patrocinadores. Y logró que el ex piloto brasileño Pedro Diniz se convirtiera en inversor, con lo que ganó algo de tiempo. Pero las consecuencias de la maniobra las sufrió Mazzacane, que fue reemplazado por el brasileño Luciano Burti y tiene una teoría clara: “Es una creencia, nadie me lo dijo. Pero tengo que entenderlo de esa manera. Había que poner un brasileño y fue lo que pasó. No tengo nada en contra de nadie, pero son políticas deportivas que se toman en un equipo de competición, sobre todo en la F1, que sucedió”.

Fue el final de la travesía del argentino por la Fórmula 1, que de todas formas se ilusionó con un regreso al año siguiente. ¿Por qué? Porque Prost Grand Prix, que después de echarlo se había ido a la quiebra, fue comprada por una compañía británica al mando de Charles Nickerson, que quería mantenerla en el Gran Circo. Llamaron a Gastón Mazzacane y el regreso del argentino parecía un hecho. Pero todo resultó ser un fraude: habían comprado solo parte de las acciones y no el equipo completo; y cuando la FIA lo descubrió todo debió dar marcha atrás. El problema era que ya era bastante tarde… “Voy a Malasia a hacer la presentación del equipo y no se hizo. Fue todo una cosa rara. Yo estuve ahí parado a que me saquen fotos. Hasta me daba medio vergüenza. ¿Soy o no soy? ¿Firmé o no firmé? ¿Esto va a existir? Era toda una incógnita”.

Prost Grand Prix, la escudería con la que las cosas no terminaron bien.

Un insólito episodio que no se concretó en ese 2002 y significó el final de la carrera de Gastón Mazzacane en la élite. Después, competiría en Champ Car, Top Race V6, Turismo Carretera y otras categorías. ¿Quién hubiera pensado, en ese 2002, que pasaría tanto hasta volver a ver un argentino en la Fórmula 1? Por suerte para la tierra de Juan Manuel Fangio y Carlos Reutemann, vuelve a haber un representante en el Gran Circo. Se trata de Franco Colapinto, el chico de 21 años que es nuevo piloto de Williams y que después de 23 años hará que cientos de miles de argentinos prendan la televisión para escuchar motores.