La picante frase de Chiquito Romero sobre el arbitraje en el 1-1 de Estudiantes-Boca: “Es chistoso…”

Luego de haber quedado fuera de la Copa Sudamericana en manos de Cruzeiro, en la instancia de octavos de final, Boca volvió a decir presente en el torneo de la Liga Profesional. En un partido con polémicas, en condición de visitante, el Xeneize igualó 1-1 ante Estudiantes de La Plata.

Tras el partido, todavía dentro del campo de juego, quien enfrentó los micrófonos fue Sergio Romero. El arquero habló ante las cámaras de TNT Sports y no dudó en apuntar contra la performance de Darío Herrera y Germán Delfino, árbitro del encuentro y encargado del VAR respectivamente.

Mirá el video

Sobre la jugada previa al gol de Edwin Cetré, apuntó: "Es falta clara, porque lo empuja de espaldas a Luis y no puede saltar a cabecear. Es rarísimo que el árbitro no vea eso y con el bendito VAR que se usa ahora no lo cobre. Yo entiendo que se juega de visitante y por ahí hay que obviar algunas cosas, pero cuando es un empujón muy claro que no te permite saltar es falta. Es más, no sé si no lo empujaron a Lema un poco más adelante. Pero bueno, ya está. Cuando le reclamás no te dicen nada. Salen corriendo y chau. A veces es chistoso esto, pero hay que seguir".

Posteriormente, sobre la performance de Boca en condición de visitante, Romero expresó: "Se hizo en líneas generales un gran partido. El primer tiempo fue totalmente nuestro. Tuvimos muchas chances, llegamos mucho. Era importante no perder en una cancha difícil y con un rival que juega bien y sabe lo que hace. Tenemos que seguir, este es el camino".

Para finalizar, sobre las obligaciones del equipo de cara a lo que resta del segundo semestre del año, sentenció: "La obligación de Boca siempre, sin lugar a dudas, es salir campeón en todos los torneos. Tenemos que levantar en este, estamos cerca. Tenemos que ir con todo en la Copa Argentina".