Triunfo de Huracán y derrota de San Martín en el Federal A

Pasó un domingo con mucha actividad para los equipos mendocinos en el Federal A. En esta ocasión, Huracán Las Heras derrotó a Círculo Deportivo por la mínima diferencia y trepó al quinto puesto, mientras que San Martín no pudo ante Cipolletti y perdió 1-0, ubicándose así en el sexto escalón.

El Globo logró reponerse del tropezón sufrido ante el propio Cipolletti y hoy venció a Círculo Deportivo por 1-0. Luego de un primer tiempo parejo, el conjunto dirigido por Gabriel Vallés saltó con todo al complemente y con apenas 40 segundos de juego marcó el único tanto del encuentro de la mano de Emanuel Décimo.

Huracán Las Heras derrotó a Círculo Deportivo y San Martín cayó ante Cipolletti. (Prensa HLH)

Tras aguantar el resultado, el cuadro lasherino obtuvo un triunfo más que importante para escalar en la tabla de posiciones y meterse en puestos de clasificación a la próxima instancia con 8 unidades. En la próxima fecha, el Globito será visitante de Estudiantes de San Luis.

Por su parte, San Martín no pudo estirar su racha y terminó cayendo ante Cipolletti por 1-0. El único gol del partido fue anotado por Laureano Tello a los 20 minutos del segundo tiempo. El Chacarero no pudo aprovechar la localía, no dejó una buena imagen y deberá sumar en la próxima jornada (ante Círculo Deportivo) para evitar la zona roja.