La provocadora frase del Ogro Fabbiani, DT de Riestra, tras jugar unos segundos con 12 futbolistas: “Lo que diga el rival…”

Lo ocurrido este sábado en cancha del Deportivo Riestra es un episodio más del apartado de insólitos del fútbol argentino. El equipo del Cristian "Ogro" Fabbiani venció por 2-1 a Sarmiento por la fecha 12 de la Liga Profesional, con la particularidad inverosímil de que el local terminó jugando durante unos segundos con 12 jugadores en el campo de juego.

Al cabo de los 40 minutos del segundo tiempo, con la ventaja definitiva ya en el marcador, Fabbiani ordenó una doble modificación para cuidar el resultado, al disponer los ingresos de Delfor Minervino y Guillermo Pereira. SIn embargo, el único que abandonó el campo fue Jonathan Goitia, ante el despistado arbitraje de Cristian Tello, quien autorizó la reanudación del juego.

Mirá el video

La superioridad númerica duró apenas unos segundos porque de hecho fue el mismo banco de suplentes de Riestra el que advirtió la equivocación. Cuando la pelota se retiró nuevamente del campo de juego, Sánchez se retiró del campo de juego, discutiendo con el cuarto árbitro. .

Las imágenes de este insólito episodio se virales rápidamente y los protagonistas no tardaron en hacerse eco. El primero en declarar fue el defensor central de Sarmiento, Gastón Sauro, que se quejó fuerte con el arbitraje y en el medio de esas quejas (hasta expulsaron a Damonte, el otro DT), involucró el episodio.

Mirá el video

"En un momento también jugaron con 12 jugadores. Yo no sé si se puede jugar con 12 jugadores y más en un partido de esta importancia, donde nos estamos jugando cosas importantes, nos estamos jugando la permanencia. Y el equipo rival juega con 12 jugadores. La verdad, fue algo que no puede pasar. No puede ser que ninguno de la terna arbitral se haya dado cuenta que estaba jugando con 12 jugadores", sentenció.

En su conferencia de prensa, el entrenador de Riestra, Fabbiani, fue consultado por estos dichos de Sauro y lejos de excusarse, dejó una picante declaración sobre el desarrollo del partido. "Hoy si jugamos con 12 fueron creo 2 o 3 segundos. Nosotros le hicimos parar el partido a Tello para avisarle que habíamos metido dos jugadores y al línea se le pasó que tenía que salir el Papel Sánchez. Pero la verdad es que estamos tranquilos porque los pasamos por arriba, entonces lo que diga el rival no me interesa".