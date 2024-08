El Beto Márcico lanzó una de cal y otra de arena para el DT de Boca: “Diego Martínez es bastante…”

Boca Juniors deberá afrontar lo que queda de este 2024 con compromisos que estarán por debajo de las expectativas que se había trazado a principio de año. En una temporada en la que no jugó Copa Libertadores, el haber quedado afuera en octavos de final de la Sudamericana, un torneo de segundo orden para las aspiraciones del club, lo obliga a ser protagonista en el ámbito local tanto en la Liga Profesional (marcha octavo con 17 unidades, a 6 del puntero Huracán) y en la Copa Argentina (tiene pendiente el encuentro de octavos ante Talleres).

Más allá de sumar o no un título, el objetivo primario es claro: clasificar a la Libertadores 2025. Para eso deberá salir campeón en alguno de los dos campeonatos que le quedan en disputa y/o quedar entre los primeros tres puestos de la tabla general. El compromiso que deberá asumir Diego Martínez para conseguirlo no es inalcanzable en lo absoluto, pero tendrá que encontrar una regularidad que hasta ahora no viene teniendo, y a eso mismo se refirió Alberto Márcico el último día.

El Beto Márcico evaluó lo que viene siendo el trabajo de Diego Martínez hasta ahora. (Foto: Fotobaires)

El exfutbolista del Xeneize, en conversación con Bolavip, reconoció virtudes y defectos en el trabajo del DT: "Tiene momentos buenos y malos, tiene muchos lesionados, a veces no puede contar con el mismo equipo, pero es un trabajo irregular. Tiene altibajos sobre todo cuando juega de visitante. Contra Cruzeiro demostró que está a la altura de Boca, en partidos importantes está a la altura, pero es bastante irregular el desempeño de Martínez", evaluó el Beto.

En ese sentido, realizó un análisis más minucioso de lo que fue el encuentro en Belo Horizonte: "Por momentos lo pudo haber ganado, pero también perdido. La verdad es que lo jugó muy bien, y con Advíncula en cancha el resultado hubiese sido otro, no tengo dudas", aseguró.

Y como para dejar en claro su valoración de Martínez como entrenador, lanzó una última opinión: "Tiene un equipo bárbaro, un muy buen equipo, muy sólido con todos los resultados, pero hay que demostrarlo. No pudimos llegar a ninguna definición de campeonato hasta ahora. Pero Boca tiene un equipo muy bueno y ojalá que pueda demostrarlo", sentenció Márcico.