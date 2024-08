La llamativa decisión de Vila con Cicotello tras la dura derrota de la Lepra ante Platense

La derrota Independiente Rivadavia por 2 a 0 ante Platense dejó muy herido al equipo y principalmente al entrenador Martín Cicotello, que se despidió del campo de juego del Bautista Gargantini en el medio de un mar de insultos por parte de los hinchas.

En medio de los rumores sobre su renuncia en el cargo o bien el despido por parte del presidente Daniel Vila, el DT tomó la fuerte decisión de no brindar la tradicional conferencia de prensa luego del partido y el propio mandatario del Club reforzó el momento de tensión al hacerse cargo él mismo de hablar, junto con el futbolista Tobías Ostchega.

Cicotello, preocupado con el rendimiento de la Lepra. (Foto: Santiago Tagua/MDZ)

El presidente se presentó en la zona de prensa ante los periodistas y respondió preguntas justamente sobre la continuidad de Cicotello, que lógicamente fue la primera en ser realizada.

"Yo creo que no es un momento para analizar la continuidad del técnico. Me parece que hay que traer calma y ponernos tranquilos. Seguramente mañana vamos a tener una reunión con el cuerpo técnico para analizar la situación de los últimos partidos. Hoy es el técnico de Independiente", aseguró.

Luego, contó que no habló con el entrenador antes de brindar la conferencia de prensa, pero sí explicó la decisión de no hablar por parte de Cicotello. "Creo que no se sentía bien. Quedó golpeado después del partido y es lógico, es un ser humano que sufre la derrota como todos, por eso lo entendí y vine con Tobi a la conferencia de prensa. Pero no pasa nada", sentenció.

Daniel Vila. (Foto Alfredo Ponce/MDZ)

Por último, Daniel Vila le brindó un mensaje al hincha de Independiente Rivadavia: "Yo creo que no estaba impaciente, es un público que quería ganar. Habrán visto que la cancha estaba llena pese a que los últimos resultados no nos acompañaron. Al hincha de Independiente siempre le digo que aguante, que de estas situaciones ya hemos salido varias veces. Independiente tiene mucha experiencia en salir de las malas".

A lo largo de la conferencia de prensa, sorprendió también la cantidad de definiciones tácticas y hasta críticas para con el rendimiento de los futbolistas por parte del presidente, algunas de las cuales hasta fueron contradecidas por el propio Ostchega en la misma conferencia, generando momentos incómodos.