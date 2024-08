Formato, equipos, críticas: todo sobre el nuevo Mundial de Clubes 2025 que jugarán River y Boca

La eliminación de Nacional de Montevideo a manos de São Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores le permitió a Boca asegurar su plaza en el Mundial de Clubes del año próximo. Es el 30º equipo en clasificarse y aún restan dos lugares, correspondientes para el campeón de la flamante Copa Libertadores (en caso de ser uno de los ya clasificados Flamengo o Fluminense, ingresará el siguiente equipo en el ranking que no sea brasileño, que hoy es Olimpia de Paraguay) y para un equipo del país anfitrión, Estados Unidos. Se trata de una iniciativa multimillonaria de la FIFA que juntará a los mejores equipos del mundo, se disputará cada cuatro años y que no recibió pocas críticas. La opinión del FIFPro y del Foro de Ligas Mundiales y la frase que Carlo Ancelotti tuvo que salir a explicar.

La FIFA tenía el deseo de ampliar el Mundial de Clubes desde hace tiempo y es una tendencia evidente. La Copa Intercontinental mutó en su momento al Mundial de Clubes de seis equipos, después de siete, y hace un lustro comenzó a gestarse la idea de un torneo de 24 equipos. La pandemia de Covid-19 alteró los planes y ese Mundial de Clubes de 24 que se proyectaba para 2021 no pudo realizarse, pero la iniciativa no quedó trunca. El 16 de diciembre de 2022, en plena Copa del Mundo de Qatar, el presidente de la entidad, Gianni Infantino, anunció lo inminente: que, desde 2025, el Mundial de Clubes pasaría de tener 7 equipos a 32; y que sería un certamen completamente renovado, a realizarse cada cuatro años. La edición de este 2024 será la última con cantidad reducida de participantes.

Arabia Saudita fue sede en 2023; Estados Unidos lo será en 2025. (Foto: archivo)

Formato y equipos clasificados

“Lo que el Consejo de la FIFA ha decidido de forma unánime es que esta nueva competencia se inicie en 2025 en el espacio de la Copa de las Confederaciones, aunque seguramente dure un poco más”, fueron las palabras del suizo en Qatar 2022. Más adelante, se confirmaron los detalles pertinentes que incumben a los fanáticos. El nuevo Mundial de Clubes se disputará en Estados Unidos, entre el 15 de junio y el 13 de julio y reunirá a 32 equipos de las seis confederaciones de la FIFA (más un equipo del país anfitrión): CAF (África, 4 plazas), AFC (Asia, 4 plazas), UEFA (Europa, 12 plazas), OFC (Oceanía, 1 plaza), Concacaf (Norteamérica y Caribe, 4 plazas) y Conmebol (Sudamérica, 6 plazas).

Los 32 conjuntos se clasificarán por ranking o ganando sus respectivos torneos continentales en el período 2021-2024 y se reunirán en Estados Unidos, a mediados del año próximo, para un certamen con el siguiente formato. Habrá ocho zonas de cuatro equipos y los primeros dos de cada una pasarán a los octavos de final; desde entonces, irán avanzando por eliminación directa hasta la final y no habrá partido por el tercer puesto. En el mismo grupo no podrá haber dos equipos de la misma conferencia, salvo en el caso de la UEFA, que tiene más cupos que la cantidad de zonas existentes. Actualmente hay 30 de los 32 equipos confirmados y son:

Chelsea (ING) - Europa Real Madrid (ESP) - Europa Manchester City (ING) - Europa Bayern Múnich (ALE) - Europa PSG (FRA) - Europa Inter de Milán (ITA) - Europa Porto (POR) - Europa Benfica (POR) - Europa Borussia Dortmund (ALE) - Europa Juventus (ITA) - Europa Atlético de Madrid (ESP) - Europa RB Salzburgo (AUT) - Europa Palmeiras (BRA) - Sudamérica Flamengo (BRA) - Sudamérica Fluminense (BRA) - Sudamérica River (ARG) - Sudamérica Boca (ARG) – Sudamérica Al Ahly SC (EGI) – África Wydad AC (MAR) – África Espérance de Tunis (TUZ) – África Mamelodi Sundowns (SUD) – África Al Hilal (ARI) – Asia Urawa Red Diamonds (JAP) – Asia Al Ain (EMI) – Asia Ulsan Hyundai (COS) – Asia Monterrey (MEX) – Concacaf Seattle Sounders (USA) – Concacaf Club León (MEX) – Concacaf Pachuca (MEX) – Concacaf Auckland City (NZL) - Concacaf

Julián Álvarez hizo dos goles en la última final del Mundial de Clubes. (Foto: archivo)

Críticas y polémicas

No tardaron en llegar dardos para la nueva propuesta de Infantino y compañía. Uno de los primeros y tal vez el más relevante provino nada menos que de Carlo Ancelotti, DT de un Real Madrid que tiene su plaza asegurada para el “súper” Mundial de Clubes 2025. “La FIFA se olvida, los jugadores y los clubes no participarán en ese torneo. Un solo partido del Real Madrid vale 20 millones y la FIFA nos quiere dar esa cantidad para toda la copa. Negativo. Al igual que nosotros, otros clubes rechazarán la invitación”, lanzó Carleto en una entrevista con Il Giornale, en mayo. Pero enseguida, tras algún reto puertas adentro, el Real Madrid salió a enderezarlo y explicó que “en ningún momento se cuestionó la participación en el nuevo Mundial de Clubes”. El propio Ancelotti también se pronunció en redes sociales y alegó una “mala interpretación” de sus dichos, pero la opinión ya había sido expuesta. Y no era la única de su tipo.

Ancelotti había sido eje de una polémica al dar una contundente opinión sobre el Mundial de Clubes. (Foto: archivo)

Los propios jugadores de fútbol se manifestaron en contra del Mundial de Clubes; o al menos muchos de ellos. FIFPro, el sindicato global de jugadores profesionales, y el Foro de Ligas Mundiales inmediatamente cuestionaron el proyecto por atentar contra la salud de los deportistas. El argumento afirmaba que se privilegiaba el dinero por sobre el físico de los jugadores y que un certamen de un mes una vez terminada la temporada era un enorme riesgo para la salud. La FIFA desoyó las quejas e intentó justificarse con que los partidos estarán separados por “al menos tres días”, pero las ligas y el sindicato no se conformaron, por lo que, un mes atrás, anunciaron que elevarían a la Comisión Europea una demanda contra la FIFA. Mientras tanto, el torneo sigue en pie. Y la presencia de Boca, River, Manchester City y Real Madrid opaca cualquier otra cosa.