El Tata Martino, contundente sobre la eliminación de Boca en Brasil: "Largamente debió..."

Hubo semana de copas internacionales y los equipos argentinos en general no tuvieron buenos resultados. San Lorenzo y Talleres fueron eliminados de la Copa Libertadores, mientras que Rosario Central, Belgrano y Boca de la Sudamericana. Solo avanzaron Racing y Lanús en el segundo certamen internacional y River en el primero.

Boca quedó eliminado en la tanda de penales ante Cruzeiro, tras haber jugado todo el partido con 10 jugadores por la expulsión de Advíncula. Aún así logró imponerse en pasajes del partido y hasta se lo pudo llevar sobre el final. Desde la distancia, sobre este encuentro opinó Gerardo Martino, el entrenador de Inter Miami que brindó una conferencia de prensa en la que fue consultado precisamente sobre el rendimiento del Xeneize y de River ante Talleres.

"Bueno, Boca son esos partidos que te toca quedar eliminado y que encontrás pocas explicaciones del juego, porque Boca jugando 11 contra 10, 90 minutos, desde mi punto de vista fue superior al rival y te toca perder. Entonces vienen todas las explicaciones que provoca la derrota y se empiezan a dejar de lado los análisis futbolísticos. Yo no soy periodista y tampoco soy hincha de Boca, en el análisis futbolístico Boca debió pasar y si sumamos los 180 minutos, largamente debió pasar", reconoció el entrenador que supo ser candidato a dirigir el equipo, por pedido de Riquelme.

En cambio, sobre el pase de River a cuartos de final al vencer tanto en la ida como en la vuelta a Talleres de Córdoba, Martino eligió ser más escueto. "River ganó bien, parece que no tuvo mayores inconvenientes a lo largo de la serie y terminó accediendo bien a los cuartos de final", declaró.

Finalmente, el entrenador del Inter Miami habló sobre cómo avanza la recuperación de Lionel Messi, tras la lesión en el tobillo que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia. "Los tiempos, maso menos, están. No está entrenando con el grupo, pero sí ya sale al campo y está trabajando con los preparadores físicos. Va evolucionando bien, era previsible que no esté con Argentina, porque todavía no está en condiciones de jugar, pero seguimos bien. No hay una fecha estimativa", cerró Martino.