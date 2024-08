El sentido posteo de Advíncula, tras su expulsión y la eliminación de Boca: "No estoy bien, pero..."

El destino quiso que Boca Juniors tenga una noche negra, de aquellas en las que prácticamente nada sale. No solo por la eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro, sino también por la forma y por los protagonistas que quedaron expuestos, casualmente dos de los que más identifican al público xeneize.

El primero fue Luis Advíncula, quien sufrió una insólita expulsión tras cometer una falta a los 9 segundos del inicio del partido. El futbolista se fue llorando, muy triste por la situación. Con la eliminación consumada, el hincha de Boca le dio una muestra de respaldo a uno de los jugadores más queridos, que luego contestó con un posteo.

La historia de Advíncula.

En las historias de su cuenta oficial en Instagram subió la imagen de una frase que reza: "No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran. Sigo aquí, de pie dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo no me quedo". A esa imagen la acompañó con un texto de agradecimiento: "Esto sigue, gracias a los que están por el apoyo".

El otro de los jugadores queridos por la hinchada que quedó marcado por la derrota fue Miguel Merentiel, quien a pesar de haber sido uno de los más sacrificados desde la cuestión física por haberse quedado con uno menos Boca, la tanda de penales no le dio el premio que merecía. Tuvo que ejecutar el último tiro y lo desvió por encima del travesaño, para darle la victoria a Cruzeiro.

El futbolista recibió un respaldo aún más acalorado en el ingreso al hotel de Boca. Un grupo de hinchas lo abrazó y coreó "Uruguayo, uruguayo". El futbolista quiso devolver esta muestra de afecto por la misma vía que Advíncula, posteando una foto suya con la hinchada de fondo y un texto que señala: "Agradecido a todos los hinchas de Boca Juniors por el apoyo".