El inusual momento entre Vila y un jugador de la Lepra en plena conferencia: "No quiero contradecir a Daniel..."

Independiente Rivadavia perdió como local por 2 a 0 ante Platense y dejó al entrenador Martín Cicotello muy debilitado. Tras las críticas que venía recibiendo, este viernes se fue insultado del campo de juego y decidió no brindar la conferencia de prensa tradicional en cada partido.

Como síntoma de la tensión interna que hay en el club, finalmente la conferencia de prensa no se suspendió y al futbolista Tobias Ostchega, se sumó la presencia del presidente Daniel Vila, quien tomó la decisión de dar él mismo la cara para responder, por ejemplo, por la continuidad del propio DT.

Daniel Vila. (Foto Alfredo Ponce/MDZ)

Sin embargo, luego comenzó a ser consultado sobre algunas cuestiones propias del juego, sobre cómo ve al equipo en medio de la mala racha de 4 partidos sin ganar. Esa clase de preguntas "tácticas" que suelen responder los entrenadores y practicamente nunca responden los presidentes en medio de una conferencia postpartido. Allí, Vila no escondió su parecer y hasta fue crítico del equipo, generando un momento de incomodidad con el futbolista que se encontraba a su lado.

En una de ellas, expresó: "Creo que el rendimiento fue muy flojo. Repetimos un rendimiento que ya hemos tenido en Córdoba contra Talleres, con un equipo que no se encontró en la cancha, con jugadores que quizás los nervios le jugaron una mala pasada. Una lástima porque son excelentes jugadores todos pero no han podido demostrar los últimos partidos todo ese talento que tienen".

Luego le preguntaron sobre los aspectos positivos y lo que rescata del equipo, lo cuales obvió para volver a criticar a los jugadores y sobre todo a la solidez defensiva, justamente con Ostchega al lado, uno de los defensores. "Primero voy a analizar los aspectos negativos. De ser un equipo que era muy sólido en defensa, pasamos a ser un equipo muy vulnerable. Sobre todo en el juego aéreo. Me parece que ahí hay que trabajar, estamos flojos en el juego aéreo. Después, y me meto en un terreno que no es mío, me parece que nos falta acoplar las líneas. Estamos muy divididos entre la defensa y el ataque, el medio se pierde. Es lo que hay que trabajar en la semana y seguramente el técnico lo va a hacer", analizó.

Ostchega, el lateral que compartió conferencia de prensa con Vila. (Foto: archivo)

En el medio, el futbolista le quiso restar relevancia al momento de Independiente, analizando las derrotas pero asegurando que el equipo iba a recuperarse, pero Vila insistía: "Tenemos que terminar de conformar un equipo en todas sus líneas. Evidentemente no nos podemos recuperar después de que nos hacen un gol pero también cuando van ganando también les hacen goles. Parece que es más complicado el tema y va a tener Martín mucho trabajo", agregó.

Fue en ese momento en el que ya el futbolista no lo dejó pasar y en la próxima pregunta destinada a él, volvió atrás para referirse al tema. "Con respecto a la anterior, no quiero contradecir a Daniel para nada, simplemente remarcar que hasta antes de este partido Independiente era uno de los equipos menos goleados. Obviamente, queda un poco al margen con el resultado de estos últimos partidos pero por ahí la emoción de lo último que pasa nubla lo que veníamos haciendo antes. Una cosa no quita la otra", señaló Ostchega.

Vila acusó recibo y quiso tender un puente con el jugador: "Yo voy a reforzar lo que dijo, no lo voy a contradecir. Hasta el receso, Independiente solamente tenía 2 goles en contra. Lo raro de la situación actual...". En ese momento el lateral lo interrumpió para señalar: "Sí, sí, por eso. Queda la imagen de los últimos partidos en donde hemos perdido esa solidez y lo pagamos caro porque era la base de nuestro rendimiento y nuestros resultados. El equipo no lo va a perder. Seguiremos en ese camino y va a ser la base de lo que venga". Tras esa declaración, la conferencia concluyó.