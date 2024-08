“Me sorprendió la cantidad de jugadores de jerarquía que llegaron a River”

Este miércoles, River Plate logró un triunfo fundamental ante Talleres en el Más Monumental para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Continuar con vida en el máximo certamen continental es crucial para los de Núñez por todas las expectativas que generaron con el regreso de Marcelo Gallardo a la dirección técnica y la cantidad de refuerzos de renombre que arribaron al club, entre los que se destacan Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Maxi Meza y, el más reciente y destacado, Marcos Acuña.

El impresionante mercado de pases que realizó el Millonario para pelear en el ámbito local e internacional dejó boquiabiertos a propios y extraños. En ese sentido, este jueves se expresó al respecto un futbolista que dejó el equipo hace poco más de un mes: Esequiel Barco, quien en julio emigró al Spartak de Moscú: "Me sorprendió la cantidad de jugadores de jerarquía, con campeones del mundo, que llegaron. Creo que eso es algo muy lindo para el club y me pone contento" aseguró en conversación con ESPN.

El volante ofensivo de 25 años llegó a Núñez en 2022 de la mano del Muñeco. "También me sorprendió la vuelta de Gallardo, no pensé que podía llegar a River. Pero me pone muy contento porque es un gran entrenador y estoy eternamente agradecido con él porque es el que hizo todo lo posible para que llegara al club. Espero que le vaya muy bien, se lo merece", opinó sobre el DT.

Además, se refirió a la salida de Martín Demichelis, la cual se dio apenas unas semanas después de la suya: "Me tomó por sorpresa la decisión de que no continúe. Como lo dije en muchas ocasiones, es un grandísimo entrenador, una grandísima persona. Por ahí no se le estaban dando los resultados, pero el siempre trabajaba y daba todo por el equipo. Ojalá ahora le vaya bien en Monterrey".

Por último, Barco se expresó sobre las incorporaciones de Meza y Bustos, con quienes compartió equipo en el pasado: "Estuve con ellos en Independiente (los tres fueron parte del plantel campeón de la Sudamericana 2017) y creo que le van a aportar muchísimo a River porque son grandísimos jugadores. Y lo han demostrado, como Fabri en su debut contra Talleres. Los dos le van a dar mucho a este River. Espero que disfruten, porque es muy lindo estar en un club tan grande. Que lo disfruten al máximo".