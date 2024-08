La grave denuncia contra Gastón Mazzacane por abuso sexual que sacude al Turismo Carretera

Gastón Mazzacane, piloto de Turismo Carretera, fue denunciado por presunto abuso sexual contra una ex pareja. Fuentes judiciales informaron que la víctima relató los lamentables sucesos que debió atravesar durante los cinco años de relación, en los que afirma haber sido sometida sexualmente por el platense.

La denuncia fue radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Especializada en "Violencia de Género" de Tigre. La víctima, además, dio a conocer que, dentro del automovilismo, la familia del mismo es conocida como "Mafia Cane".

Sostuvo que no se presentó antes ya que fue "amenazada de muerte" en varias ocasiones y agregó que el piloto le advirtió: "Tené cuidado, porque no vaya a ser cosa que te encuentren colgada del cable de luz". Esa frase se la habría dicho Mazzacane la última vez que se vieron, de acuerdo a lo que relató la víctima.

El pasado fin de semana, el ex Fórmula 1, protagonizó una situación dramática durante la competencia que se disputó en Buenos Aires cuando su Chevrolet Camaro ardió en llamas. Por fortuna salió ileso del incidente y luego reveló: "Eran tan desesperante poder salir de ahí porque sabía que venían muchos autos por detrás".

"Sin querer perjudicar, pero ante la desesperación, mucho humo dentro del habitáculo, necesitaba abrir la puerta, bajar. Había mucho calor, me estaba incendiando. Necesitaba irme lo más rápido posible del sector. No saqué ni el volante y me tiré de cabeza. Fue un gran susto y sobre todo agradecerles a los pilotos, a mis colegas que se han comportado extremadamente bien y que hicieron todo bien", agregó en un video compartido en las redes sociales.