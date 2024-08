Gallardo fue contundente sobre el rumor de James Rodríguez a River: “Lamento decirles…”

Sin duda alguna, River es el equipo que mejor se ha reforzado en este mercado de pases en el país, y probablemente también en todo el continente, a tono con el objetivo central que es competir en la Copa Libertadores. Este miércoles, el equipo de Marcelo Gallardo logró superar el primer escollo de los mata-mata ante Talleres y el plantel se va configurando para lo que viene.

En este marco, durante la semana, mucho se habló sobre la posibilidad de que nuevas figuras lleguen al equipo, casi como efecto dominó. El nombre que más resonó en el mundo River fue el de James Rodríguez. Sin embargo, en conferencia de prensa tras la clasificación a cuartos, fue el propio Muñeco quien le quiso bajar la "espuma" al rumor.

"No hay una búsqueda de algo específico. Voy a bajar un poco la espuma de todo lo que se ha dicho en las últimas 24 horas. Nosotros pudimos puntualizar en el mercado con jugadores de mucha jerarquía, importantes. Pero a partir de ahí se hizo una bola que no tiene sentido. Lamento decirles eso, pero no es así. A partir de ahora, lo que queremos es conformar el mejor plantel posible para competir en los frentes que tenemos", sentenció Gallardo.

Luego, le preguntaron específicamente sobre el nombre de James Rodríguez y si habló con él, a lo que le Muñeco respondió con un contundente: "No, no, no".

En ese sentido, luego le preguntaron sobre si River iba a sumar alguien más en este mercado, a lo que el Muñeco redundó: "Están obsesionados con el mercado. Si ustedes se dan cuenta, fueron cosas muy puntuales las que fuimos a buscar. Las intentamos tentar con cosas muy concretas. Lo demás, entiendo que se genere una espuma donde se cree que vamos a salir a comprar, pero no es así. Hemos sido muy puntuales y si realmente vemos que necesitamos algo más lo vamos a hacer, pero va a depender de lo que se mueva internamente. Hasta que no se cierre el mercado no voy a decir nada, para no contradecirme. Hoy estamos bien, pero esto se está moviendo. Tenemos una semana más por delante y en base a eso vamos a ver qué pasa".

Por último, Gallardo habló sobre cómo vio a Marcos Acuña, el refuerzo estrella en este mercado. "Fue importante para nosotros poder sumar un jugador de jerarquía, campeón del mundo. Tenía deseos de embarcarse en este desafío, volver al fútbol, venir a River y estar dispuestos para los objetivos del club. Nos pone muy contento que haya mostrado interés apenas hablé con él y fuimos a fondo porque era una muy buena opción. Lo vi bien bien, entrenando normal. No ha tenido competencia porque había sufrido una lesión en Copa América, que ya está mejorando. Yo creo que si en estos días entrena con normalidad va a ir sumando minutos, como lo hicieron los jugadores que fueron llegando. Esperamos que se pueda adaptar rápidamente, tiene características para amoldarse a nuestro juego", sentenció.