Bomba: Cicotello dejó afuera del duelo con Platense a un referente

Independiente Rivadavia jugará este viernes ante Platense en el Bautista Gargantini en el partido inaugural de la fecha 12 de la Liga Profesional. Para este compromiso trascendental de cara al futuro, el entrenador de la Lepra, Martín Cicotello, dejará fuera del equipo a uno de los grandes referentes del plantel, tal como ha ocurrido en siete de los encuentros de este campeonato.

El jugador que no estará presente en el choque ante el Calamar será Diego Tonetto, el mediocampista que fue fundamental en la campaña del ascenso en primera división. A pesar de ser uno de los hombres con mayor experiencia en el plantel, el ex Maipú no ha podido consolidarse y seguirá estando fuera de las opciones del director técnico.

Diego Tonetto sigue sin sumar minutos en Independiente Rivadavia. (MDZ Deportes)

En la Liga Profesional, Tonetto sólo participó de cuatro compromisos, siempre ingresando desde el banco de suplentes. Ante Lanús disputó solo nueve minutos, ante Godoy Cruz otros veinte y luego entró en los últimos instantes frente a Newell´s e Independiente de Avellaneda (cuatro minutos en total).

En la Copa de la Liga, el volante sólo había tenido actividad en las últimas dos fechas ante Talleres y Vélez, entrando en el once inicial. Por lo pronto, Diego Tonetto deberá seguir esperando por su oportunidad en la alineación inicial de Independiente Rivadavia, aunque con el correr de los partidos ha quedado relegado.