La chicana de Deyverson a las críticas de Campi contra Mineiro, tras la eliminación de San Lorenzo

Injustamente, por lo demostrado a lo largo de los 180 minutos de la serie, San Lorenzo quedó eliminado de la Copa Libertadores en la llave de octavos de final. Tras el empate sin goles en el Nuevo Gasómetro y la derrota de este martes por la noche en tierras brasileras, Atlético Mineiro se metió entre los ocho mejores del certamen.

Tras el partido Gastón Campi, capitán del Ciclón, estalló contra el árbitro del encuentro. "Fue un papelón, un papelón... El árbitro, un papelón jugando para ellos, el jugador número 12. Así que me voy tranquilo con lo que hicimos. Caliente, obvio, porque quedar afuera de esta manera te da bronca. Porque no nos pasaron por arriba, ni allá ni acá, un equipo que tiene mucho más presupuesto que nosotros, mucho más recambio. Nosotros con muchos chicos del club, hicimos un partidazo. Me voy recaliente con el árbitro", expresó.

Como era de esperarse, desde Atlético Mineiro recogieron el guante. Deyverson, delantero del equipo de Gabriel Milito, se expresó en las redes sociales al respecto. En el mismo posteo en el que la cuenta de SportsCenter Brasil compartió las palabras del referente de San Lorenzo, el atacante respondió.

Entre las reacciones, la que se destacó fue la del hombre de 33 años. Este, al ver la publicación decidió poner emojis de caritas llorando de la risa. De esta manera, se burló del contundente descargo que realizó Campi desde el campo de juego tras la eliminación.

Deyverson fue el mismo que, en la previa de la revancha, picanteó el partido con sus declaraciones. Tras un cruce con Gonzalo Luján en la ida, expresó: "Su defensor me dijo: 'Esto no es Flamengo. Esto es diferente, esto es San Lorenzo'. Después le dije: 'Cálmate, compañero. No te preocupes, en el próximo partido jugarás en Brasil y verás que la diferencia es bastante grande'".