El mea culpa del Chavo Fucks tras su pelea en TV con Riquelme: “No me gusta la…”

La pelea entre Chavo Fucks y Juan Román Riquelme no tardó en volverse viral. En horas de la tarde de este martes el presidente de Boca le brindó una entrevista al programa F90, de ESPN, y protagonizó un inesperado escándalo al abandonar el móvil 12 minutos después de haberlo comenzado.

¿El motivo? Un comentario del comunicador indignó al máximo ídolo en la historia del Xeneize. Justo cuando el mandamás del elenco de la Riber dijera que en los medios no había escuchado a nadie elogiar al club por haber dejado que sus jugadores seleccionados fueran a los Juegos Olímpicos, este lo interrumpió: "Prendé la tele, entonces. Acá se dijo, acá se discutió".

"Esperá, estoy hablando. Sebastián Vignolo, si ese señor me habla mal yo prefiero no hablar más. Te mando un abrazo grande, Sebastián. Porque ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo, ¿está bien? Un beso grande, Sebastián", soltó Riquelme antes de sacarse el auricular y abandonar la escena.

Mirá el video

Más tarde, Chavo Fucks hizo su descargo en su charla con FM Cielo de La Plata: "Cambiaría las formas, no me gusta la forma que lo hice, pero conceptualmente dije lo que quería y lo sostengo. Me rebelé a lo que era una injusticia. Porque todo lo que decía él era falso. No me arrepiento de todo lo que dije porque todo lo que dije lo pienso".

Posteriormente, añadió: "A mí ni me gusta que los invitados se levanten y se vayan, no me gusta generar eso. Me hubiera gustado que él se quedara a debatir. Yo le dije... "prendé la tele" y fue una chicana como le puedo decir a algunos de mis compañeros".

"Por ahí no fue la mejor idea. Por ahí hubiera sido mejor decirle: 'Hola Román, qué tal, todo lo que estás diciendo es mentira'. Que era lo que estaba pasando y lo que me estaba enojando. Pero tampoco hay que calentarse. Hay que decir las cosas sin enojarse", sentenció Fucks.