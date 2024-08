Los desopilantes memes de la pelea de Riquelme con el Chavo Fucks en TV

No soy de Boca ni de River, pero lo q hizo hoy Riquelme en #ESPNF90 fue tributo a Carmen Barbieri



Tristelme no podes abandonar un móvil xq no te gusta un comentario. En este caso el del Chavo o como lo conocen en la intimidad, Chancho Pus . Seguro ya lo llamó llorando a Vignolo pic.twitter.com/4ThrQX7N4B