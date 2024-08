¡Escándalo con Riquelme en ESPN! Se peleó con el Chavo Fucks y abandonó el móvil: "A mí no me reta ni mi viejo"

En la tarde del martes, Juan Román Riquelme le dio una entrevista al programa F90 de ESPN, que conduce el Pollo Vignolo. Pero en los primeros minutos de la nota, al presidente de Boca no le gustó un comentario picante de uno de los panelistas y tomó la sorpresiva decisión de abandonar el móvil.

Cuando el ídolo xeneize se encontraba hablando sobre el permiso que le otorgó a sus futbolistas Sub 23 para ser parte de la Selección argentina que disputó los Juegos Olímpicos, se generó un fuerte contrapunto con el Chavo Fucks, uno de los históricos periodistas del ciclo, y comenzó un breve ida y vuelta que culminó con la abrupta ida del exjugador.

Para comenzar, Riquelme contó: "Tomamos la decisión con la gente que maneja el fútbol. Yo, siendo presidente del club, no podía negarles a los jugadores que vayan a vivir la experiencia de los Juegos Olímpicos. Nosotros estábamos convencidos de que era bueno que vayan a vivir esa experiencia para el crecimiento que tienen que tener como futbolistas".

"Pero nunca escuché que en la tele dijeran 'que bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la Selección argentina'", añadió Román, antes de hacer un largo silencio. Fue entonces que Fucks arremetió: "Prendé la tele, entonces. Porque acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien en mandar los pibes".

Sorprendido, Riquelme se mostró molesto por la interrupción y abandonó el móvil: "Esperá, estoy hablando. Sebastián (Vignolo), si ese señor me habla mal yo prefiero no hablar más. Te mando un abrazo grande, Sebastián. Porque ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo, ¿está bien? Un beso grande, Sebastián".

Tras el suceso, el periodista también dejó su respuesta: "Yo no te estoy hablando mal, pero prendé la televisión. Estás diciendo un montón de cosas que no son ciertas. No te estoy retando, estoy respondiendo a tus mentiras. Perdón a vos (a Vignolo) a él no (Riquelme). A vos porque interrumpió la nota, pero no podemos dejar que mienta libremente. Todo lo que dijo es mentira".

Por su parte Vignolo, conductor del ciclo, se lamentó por el episodio sucedido en su programa: "A mí me hubiese gustado charlarlo con él. Para mí estaba bueno escucharlo. Habla en general, no creo que hable en particular. Por eso me dio pena no haber podido seguir con la entrevista y charlar".