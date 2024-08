El enojo del Pollo Vignolo tras la pelea del Chavo Fucks con Riquelme: "Yo dejo que el entrevistado responda..."

Juan Román Riquelme protagonizó un tenso momento en vivo. El presidente de Boca dijo presente ante las cámaras de F90, programa de ESPN, y terminó cortando la entrevista de manera abrupta. ¿El motivo? Un comentario del periodista Chavo Fucks que lo indignó, luego de decir que en los medios no había escuchado a nadie elogiar al Xeneize por haber dejado que sus jugadores seleccionados fueran a los Juegos Olímpicos. "Prendé la tele, entonces. Acá se dijo, acá se discutió", le tiró el panelista.

"Esperá, estoy hablando. Sebastián Vignolo, si ese señor me habla mal yo prefiero no hablar más. Te mando un abrazo grande, Sebastián. Porque ese señor cada vez que habla, habla mal. A mí no me reta ni mi viejo, ¿está bien? Un beso grande, Sebastián", soltó el ídolo del Xeneize antes de sacarse el auricular y abandonar la escena.

Mirá el video

Ante esto, Fucks retrucó: "Yo no te estoy hablando mal, pero prendé la televisión. Estás diciendo un montón de cosas que no son ciertas. No te estoy retando, estoy respondiendo a tus mentiras". Pero Riquelme igual se levantó y se fue...

Sorprendido, el panelista le habló al conductor: "Perdón a vos (Vignolo), a él no (Riquelme). A vos porque interrumpió la nota, pero no podemos dejar que mienta libremente. Todo lo que dijo es mentira. No importa que sea falso, es un problema de él. Pero es falso y nos ataña a nosotros, porque habla de nosotros y dice cosas que son falsas. Estamos grabados, salimos todos los días. Me molesta mucho, tratamos de hacer este trabajo lo mejor que podemos".

Ante esta situación, Sebastián Vignolo tomó la palabra: "Está bien, pero me hubiese gustado charlarlo con él. (Riquelme) Habla en general, no creo que hable en particular. Por eso me dio pena no haber podido seguir con la entrevista y charlar. Preguntarle, por ejemplo, si la idea es que Cavani se retire en Boca".

Mirá el video

Ante esto, el periodista que tuvo el cruce con Riquelme insistió en pedir perdón: "Yo le pido disculpas a todos. No me gusta lo que pasó. No me gusta decir algo que enoje a un entrevistado y se levante. Hubiese preferido que me enfrentara y discutiéramos. Te pido perdón a vos y a todos".

Para finalizar, dejando claro su enojo, Vignolo fue tajante al dar su opinión sobre cómo hubiera manejado el tema: "Ya tendremos la oportunidad de charlarlo. A mí me gusta charlar con los protagonistas, además es bueno para la gente que mira el programa escuchar la opinión. Lo conozco bastante a Román y él me conoce a mí. En este ida y vuelta puedo no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero dejo que quien está respondiendo, responda".

"Me quedé con ganas de escuchar más sobre Alan Velasco. Si puede o no puede llegar. Lo del elogio a Anselmino lo dijo en este programa. Román, él no es de hacer mucho nombre propio y lo hizo en este programa. Nuestra pregunta es por qué Boca no lo puede usar el jueves. Me da pena porque habían más preguntas, de hecho acomodamos el programa para cerrarlo charlando con él. Insisto, me quedé con ganas de seguir preguntándole", sentenció el Pollo.