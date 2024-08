Qué dijo Julián Álvarez sobre la posibilidad de ir al Atlético de Madrid de Simeone: "En estos días estuve..."

A la Selección argentina Sub 23 le faltó el gol. El equipo de Javier Mascherano disputó los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París ante Francia y estuvo en desventaja desde los primeros minutos. Sin embargo, se repuso anímica y futbolísticamente, pero no pudo capitalizarlo a pesar de haber generado situaciones. El partido se lo terminó llevando el conjunto galo.

Uno de los responsables de marcar el gol, Julián Álvarez h, habló tras su participación en el torneo y se refirió justamente a la imposibilidad de marcar. "Son muchas cosas, a veces se da en los partidos. Por ahí le pegas mal y entra y a veces le pegas muy bien y no entra. Tuvimos muchas situaciones, yo y varios de los chicos. Hicimos un gran partido, fuimos de menos a más en el torneo. Siento que merecemos un poco más en el pero esto es así", señaló.

Julián tuvo su primera experiencia olímpica, algo que deseaba vivir y por eso pidió estar ante el entrenador de Manchester City, Pep Gaurdiola. "No me arrepiento. Era algo que quería. El cuerpo técnico confió en mí, estoy muy agradecido con Javier y el cuerpo técnico por la oportunidad. Con bronca por no poder darle al equipo lo que por ahí nos faltó, que fue el gol, pero estoy orgulloso porque nos entregamos hasta el final, creamos muchas situaciones", agrego´.

Específicamente sobre el partido, Álvarez hizo un balance y señaló que se vio sorprendido por el rival. "En los primeros minutos principalmente porque llegó el gol muy temprano con una pelota parada. Hasta que nos acamodamos en partido, después de esos 15 minutos y lo hicimos muy bien, fuimos muy dominantes, estuvimos en el campo de ellos, generamos situaciones. Si convertíamos algunas de esas el partido cambiaba. Luchamos hasta el final pero no se nos dio".

Finalmente, fue consultado sobre la posibilidad de seguir su carrera en el Atlético de Madrid, el equipo que más avanzó por el jugador argentino en este mercado de pases en el que podría dejar el Manchester City en búsqueda de más continuidad. "No sé la verdad. En estos días estuve más enfocado en el torneo. En estos días descansaré. Tranquilo", señaló.

Al respecto de las declaraciones cruzadas con el DT Guardiola, en base a dichos anteriores de Álvarez sobre la necesidad de pensar su futuro, el delantero argentino aclaró: "Es más lo que se dice por los medios. Yo ya aclaré lo que quise decir. En estos días voy a descansar, estar con mi familia tranquilo. Siempre dije que en el (Manchester) City estoy muy feliz, contento. Confiaron en mí desde el primer día y estoy agradecido".