La picante advertencia de la próxima rival de la boxeadora argelina en los JJOO: “Si ella o él es un hombre, será una…”

La polémica por lo sucedido en la pelea entre Imane Khelif y la italiana Angela Carini persiste en los Juegos Olímpicos de París 2024 y quien irrumpió en escena fue Luca Hámori, quien enfrentará a la argelina el próximo sábado. La boxeadora húngara tuvo un controversial mensaje a la hora de referirse a su rival, en medio de la cuestión respecto de su inclusión en la rama femenina.

"Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla", expresó sin filtro Hámori viene de vencer a la australiana Marissa Williamson por decisión unánime.

Luca Hámori se tiene mucha fe para el combate.

Luego, la deportista de 23 años que peleará con Khelif por los cuartos de final de la categoría hasta 66 kilos, agregó: "No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar".

El Comité Olímpico de Argelia (COA) respaldó en un comunicado el posicionamiento del COI que autorizó a Khelif para competir, lo que generó un debate sobre los diferentes estándares entre organizaciones. Con 25 años, Khelif suele mostrarse ajena a las controversias e incide en destacar en sus apariciones públicas en medios locales e internacionales los beneficios del deporte para la salud en "el sobrepeso y la obesidad", para los residentes en "las aldeas" y la situación "de las niñas".

"Muchos padres desconocen las ventajas del deporte y cómo puede mejorar no sólo la condición física sino también el bienestar mental", añadió Imane en una entrevista con UNICEF. Mientras las redes sociales y medios argelinos muestran estos días su apoyo a Khelif, el COI defendió su decisión de permitir que las dos boxeadoras cuestionadas compitieran como mujeres en París.