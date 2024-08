La duda de Oldrá en el once de Godoy Cruz para recibir a Argentinos

Godoy Cruz necesita volver a sumar de a tres para despegar del fondo de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. Tras un comienzo complicado en los resultados, el Tomba apenas acumula una victoria en el certamen, la última en casa ante River Plate. Este sábado recibe a Argentinos Juniors desde las 15 con el objetivo de volver a sumar su segundo triunfo consecutivo en condición de local.

Daniel Oldrá perfila un once sin grandes novedades. Claro, en un mercado de pases bastante magro, el Gato deberá ingeniárselas para poder reanimar a un equipo que no logra sacar la cabeza del pozo. Respecto del once que ha utilizado desde que se reanudó la Liga Profesional, el único retoque sería en ataque con el ingreso de Salomón Rodríguez en lugar de un seco Martín Pino como centrodelantero.

Poggi, goleador del equipo en el torneo.

Si bien el nivel del equipo ha sido bajo en estos tres partidos tras el parate, la zona de ataque es la que más preocupa al entrenador bodeguero, Con las salidas de López Muñoz y Tomás Conechny, la delantera perdió poder de fuego y los reemplazos de Daniel Barrea y el propio Pino no han dado resultado. Por eso, ante la salida también de Badaloni, la opción que queda es la de Salomón Rodríguez, que pasó de moneda de cambio a posible titular ante el Bicho.

De atrás para adelante, Petroli será el arquero, la defensa y el medi parecen intocables: Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Luciano, Vicente Poggi, Bruno Leyes y Nicolás Fernández, Facundo Altamira, Salomón Rodríguez y Daniel Barrea serían los once elegidos para intentar volver al triunfo.