La contundente frase de Henry, DT de Francia, sobre el escándalo del final con Argentina: "No es lo que quería y..."

La Selección argentina perdió 1 a 0 ante Francia en el marco de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue eliminada del certamen, en medio de un clima tenso tanto en la previa como luego del partido.

En la previa, por el recuerdo latente de la final del Mundial de Qatar 2022, en el que el equipo argentino venció por penales a Francia, generando una rivalidad que no solo se trasladó al fútbol a nivel clubes (como el caso con Messi y Dibu Martínez) sino de hecho a otros deportes en estos Juegos Olímpicos.

El morbo con el que se esperó el partido fue descargado con tensión tras la finalización del mismo, porque un futbolista de Francia celebró en la cara de Lucas Beltrán, desatando un tumulto. Cuando finalizó el encuentro, el entrenador del equipo galo, Thierry Henry, se refirió al inconveniente sobre el final.

"No estoy de acuerdo con lo que pasó al final del partido. Mi jugador (Millot) tuvo una tarjeta roja y no lo acepto, no debe pasar. Yo no podía controlar lo que pasó. Fui a saludar al técnico y cuando giré, pasó lo que pasó. Hemos ganado, pero no me gustó lo que pasó en el final con mi jugador", reconoció. En ese sentido, cerró: "Pido perdón por el disturbio final. No es lo que quería y no pude controlarlo. De hecho nos echaron a un jugador".

Luego, en diálogo con Gastón Edul para TyC Sports, habló de lo parejo y difícil que fue el encuentro y reconoció que no pensaron en la final de Qatar. “No tomamos este partido como una revancha porque el Mundial son otros jugadores, no fue con los primeros equipos", señaló.

Finalmente, se refirió al desarrollo del compromiso: "Hemos jugado un juego que normalmente no jugamos, hemos intentado jugar entrelínea pero fue muy duro hacerlo. Argentina tenía posición y terminamos jugando más de contragolpe. El gol vino muy rápido y eso nos alertó porque estábamos esperando que nos vinieran a presionar. Quisimos controlarlos pero no es fácil, son muy buenos los movimientos de Almada y Otamendi".