Entre lágrimas, Facundo Conte anunció un posible retiro del vóley tras la eliminación en los JJOO: "Probablemente..."

La Selección argentina de vóley sufrió una muy dura caída este viernes ante Alemania por 3-0. Tras haber perdido en las dos presentaciones anteriores frente a Estados Unidos y Japón, quedó en el último lugar del Grupo C sin sumar puntos y, de este modo, fue eliminada de manera muy precipitada de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pero el fin de la participación del combinado nacional no fue la única noticia que sacudió al país. Uno de los máximos referentes del plantel, Facundo Conte, hijo del histórico Hugo Conte, notoriamente dolido por el resultado, anunció la posibilidad de retirarse del deporte: "Me pone muy feliz que mi último partido de vóley... Probablemente mi último partido de vóley, todavía no lo sé pero seguro en la Selección, sea con la celeste y blanca y no con la blanca ni con la negra, sino con esta camiseta", expresó con lágrimas en sus ojos ante el micrófono de José Montesano para TyC Sports.

Facu viene defendiendo los colores de Argentina desde el 2007, cuando se integró al seleccionado juvenil, para luego llegar al absoluto en 2009. Entre sus logros más destacados, se encuentran el oro panamericano en Toronto 2015, el Campeonato Sudamericano en 2023 y, la más importante, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"La verdad que me voy vacío, estoy muy orgulloso porque estoy seguro que lo di todo. Volví a la Selección después del Mundial pensando que ya estaba, y sentía que tenía un resto más. Ese resto lo di todo", añadió el punta receptor.

De todos modos, se mostró satisfecho con lo hecho en su carrera y todo lo que consiguió: "Si soñaba un momento de chico al dejar de jugar, no podría haberlo soñarlo mejor, de esta manera, con mi familia, con mi novia, con mucha gente querida. Estoy muy feliz, orgullosos, pasaron 25 años... Bueno, no sé la cuenta, mucho tiempo. Tremendo. Es el desahogo de todo eso", aseguró el Heredero intentando contener el llanto.

E insistió con el tema del retiro a sus 34 años: "Si pienso en un momento para soltarlo es este. Gracias a todos por el aguante. Toda la gente que nos está bancando en las malas, en las malísimas, en la medalla, con todo lo que significó. Somos lo que le dejamos a las personas. Nosotros dejamos todo en la cancha, es tiempo de avanzar".

Por último, Conte se refirió a lo que significó haber defendido los colores del país durante tanto tiempo: "Estoy muy contento y orgulloso. Haber vestido la camiseta argentina es lo más importante que me pasó en la vida. Me voy con la celeste y blanca puesta", concluyó.