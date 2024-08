El palazo de un exgoleador de River a Francescoli: “Tenés que dar la cara porque…”

La decisión de River, que despidió a Martín Demichelis el pasado sábado y tendrá nuevamente a Marcelo Gallardo como entrenador, ha generado la reacción del mundo millonario. Glorias de la institución del club han expresado su punto de vista al respecto y, la mayoría, se ha puesto del lado del ahora ex DT del club.

El último en hablar fue Carlos Morete quien arremetió directamente contra Enzo Francescoli. Consideró que el ciclo de Demichelis fue muy bueno y expresó que "no era el momento para sacarlo del cargo. Lo del domingo fue lo más lindo, lo de la gente con Demichelis. Se hizo adrede para que lo despidieran bien, pero lo único es que no escuché la voz de Enzo Francescoli".

El Puma Morete apuntó contra Enzo.

"Cuando lo contrató a Gallardo estaba en todos lados. Tenés que dar la cara porque hasta el Beto Alonso lo despidió en la cancha a Demichelis", criticó sin vueltas. Luego, se refirió al retorno del Muñeco: "Me llama la atención que vuelva tan rápido. Estaba tan cansado después de ocho años de dirigir a River, se fue, tuvo un poco de descanso, las cosas allá (Arabia) no le fueron bien y ahora enseguida agarra. Es como que lo ves que esto estaba cocinado hace un tiempo, no es una cosa tan rápida".

"Ojalá que tenga la mística que tuvo, pero los jugadores no son los mismos...River tiene un equipo desparejo. Ya no tiene un cerebro en el medio. La va a tener complicada. Acá la palabra es motivación. Desde que se fue Enzo Pérez, River no tiene un líder. Con 38 años, sería una buena oportunidad que vuelva. Está entero, lo dio todo y es un estandarte", explicó.

Por último dijo que a Franco Mastantuono e veo "cosas del Beto Alonso" y señaló que Miguel Borja y Adam Bareiro no pueden jugar juntos: "Contra Lanús se chocaban dentro del área, parecía que se marcaban entre ellos. El #9 quiere estar solo. Con otro, te molestás. Son los dos iguales, viven del gol. El delantero de área tiene que tener un wing. Yo creo que se equivocó. Era titular en San Lorenzo y ahora tiene que sentarse en el banco y pelearle a Borja. Ojalá haga un montón de goles y me equivoque".