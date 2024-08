La fuerte decisión que tomó Romagnoli en San Lorenzo tras la derrota ante Boca

San Lorenzo se quedó sin margen de error. Las duras caídas ante Vélez, Atlético Tucumán y Boca pusieron al partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro como la última bala del entrenador Leandro Romagnoli, luego del empate sin goles en la ida en el Nuevo Gasómetro.

Si hablamos de margen de error, precisamente los partidos ante Atlético Tucumán, Atlético Mineiro y Boca tuvieron como denominador común la desafortunada actuación del arquero Facundo Altamirano, uno de los referentes del equipo que hasta es uno de los capitanes del DT.

Facundo Altamirano se quedó afuera

Contra el Decano no pudo despejar con los pies un pase atrás y cedió el córner que derivó en el gol de Tesuri. Contra los brasileros dio un llamativo rebote corto tras un disparo que no parecía complejo, y se la sirvió en bandeja a Paulinho para el empate. Finalmente, ante el Xeneize no contuvo un remate muy débil de Saracchi que ingresó por su primer palo.

Ante la seguidilla de errores, Romagnoli tomó la terminante decisión de marginar a Altamirano del equipo titular para el partido de vuelta en Brasil, a disputarse este martes desde las 21.30 en Belo Horizonte. Será reemplazado por el arquero hasta ayer suplente, Gastón Chila Gómez.

No sería el único cambio del Pipi con respecto al partido de ida. También regresará al equipo titular el colombiano Jhohan Romaña, quien reemplazará a Gonzalo Luján. Santiago Sosa también sorprendería en el 11 en reemplazo de Eric Remedi. Por la tarde del lunes, San Lorenzo viajará a Brasil para buscar el pase a los cuartos de final de la competencia.