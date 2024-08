Impactante incendio en el Turismo Carretera: así escapó Mazzacane del brutal fuego en su auto

Durante la final del Turismo Carretera, que se disputó ayer en Buenos Aires, Gastón Mazzacane protagonizó un incidente que paralizó a todos los presentes, hasta que lo vieron escapar de las llamas que consumieron su Chevrolet Camaro. El piloto dejó el auto en plena pista, salió del auto y corrió hasta el pasto ya que el fuego estaba cerca del tanque de combustible.

Mirá el video

Luego de lo sucedido, y con el incendio controlado, Mazzacane contó cómo vivió ese dramático momento que, por fortuna, fue solamente un gran susto: "No me dio tiempo a nada. Luego es como que se apaga y yo aviso por radio que iba a volver a boxes".

Logré salir rapidísimo, pero no me dio tiempo a nada. No pude agarrar matafuegos ni nada porque sino me quedaba adentro. Es tremenda la imagen. Hubo tiempo para prever, fue un rescate rápido. Yo estoy bien, pero se quemó toda la parte trasera del auto", expresó el ex Fórmula 1.

Tras el incidente la competencia continuó y Juan Martín Trucco se quedó con una histórica victoria ya que se impuso por primera vez con el Dodge Challenger de nueva generación. Julián Santero (Mustang), que se quedó con la Etapa Regular, y Agustín Canapino (Chevrolet), lo acompañaron en el podio del Gálvez.

Esta cita, además, definió a los doce pilotos que pelearán por la corona y, además de Santero, serán: Diego Ciantini, José Manuel Urcera, Marcos Quijada, Mariano Werner, Esteban Gini, Juan Bautista De Benedictis, Valentín Aguirre, Ricardo Risatti, Juan José Ebarlín y Santiago Mangoni.