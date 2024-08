Un jugador de Talleres reveló la provocación del hijo de Gallardo por el triunfo de River: “Le dije ‘llamá a tu papá y…’”

El partido entre River y Talleres en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ya se jugó y a días determinar las consecuencias siguen generando polémica. El equipo cordobés recibió a Independiente Rivadavia de Mendoza este sábado por la noche, y lo venció 2 a 1, dando vuelta un partido muy atractivo.

Lo ganaba la Lepra mendocina con gol de Gonzalo Ríos, pero tras el empate de Barticciotto, Juan Rodríguez le puso cifras definitivas cuando ya corría el quinto minuto de adición en el segundo tiempo. Antes del primer gol de Talleres, el entrenador de Independiente Rivadavia, Martín Cicotello, dispuso la modificación de Federico Milo en reemplazo de Nahuel Gallardo, quien se convertiría en el protagonista de una de las polémicas de la noche.

Mirá el video

Sucede que Matías Esquivel, el enganche de Talleres, reveló que el futbolista visitante, quien es hijo de Marcelo Gallardo, el entrenador de River, se burló de aquel triunfo por Copa Libertadores en el que River se impuso por 1 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes, previo al compromiso de vuelta y en medio del partido de Independiente Rivadavia.

"El hijo de Gallardo, que no se ni cómo se llama, porque no me importa. Nos hacía gestos (la banda cruzada de la camiseta de River) y nos decía que nos rompieron el cul*. Pero él está acá en Independiente Rivadavia, no está jugando en River", comenzó contando en zona mixta.

Luego, Esquivel dejó una picante opinión sobre el lateral: "Fui y le dije que él no está jugando en River, que cualquier cosa lo llame al papá para jugar de vuelta y vemos que pasa. No estoy caliente, pero es otro partido. Él no tiene que meter cosas de otro partido. Está jugando acá en Independiente y encima es suplente. Así que no puede decir nada".

La vuelta será el miércoles desde las 21.30 en el estadio Monumental. Talleres busca la épica, ganar como visitante y en todo caso forzar los penales.