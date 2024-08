Qué es de la vida de la Peque Pareto, nueva miembro del Comité Olímpico Internacional

Paula “Peque” Pareto fue dos veces medallista olímpica (ganó el bronce en Beijing 2008 y el oro en Río 2016) y es la más grande referente del judo argentino en la historia. Además, en Brasil se convirtió en la primera mujer en lograr una presea dorada en una disciplina individual. Pero Pareto también es mucho más que eso. Hoy, su vida, cuatro años después de su retiro del deporte profesional, tiene nuevas (y muy diversas) facetas: en París 2024 fue elegida para ser miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y a eso se le suma que entrena a los judocas más jóvenes, trabaja como médica traumatóloga en el Cenard y administra un café.

La Peque se retiró del judo después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y volvió a Argentina para continuar su residencia de cirugía en ortopedia en el Hospital de San Isidro (se había recibido como médica en 2014 por la Universidad de Buenos Aires). La completó y obtuvo su título de traumatóloga, especialidad en la que desde entonces trabaja. Actualmente es parte del equipo médico del Cenard y colabora con los atletas argentinos de alto rendimiento. Ella misma asegura que “médica” es el calificativo que mejor la describe. En una entrevista días antes de los últimos Juegos Olímpicos, expresó: “Yo digo que soy médica. Antes, tal vez, ponía deportista porque estaba en competencia. Pero hoy soy ex deportista”.

Con el Papa Francisco, en mayo de este año. (Foto: @paupareto)

Pero tampoco en la medicina se reduce su vida. Pareto sigue vinculada y mucho al judo: es entrenadora de los seleccionados juveniles Sub 13, Sub 15 y Sub 18 y fue una pieza fundamental para que varios chicos no abandonen su sueño olímpico. Hace unos meses, frente a un ajuste en la Secretaría de Deportes que redujo de 18 a 4 la cantidad permitida de judocas becados por la Nación, la campeona de Río, junto a su histórica entrenadora Laura Martinel, realizó todo un gesto: renunció a su beca para privilegiar el crecimiento de los atletas más jóvenes. “Esto me provoca mucha tristeza. Como exdeportista me da mucha tristeza y como integrante del equipo técnico, también. Por eso, tomé la misma decisión de Laura, para que nuestra renuncia sirva para aportar la ayuda económica. Es el equipo que armamos en el judo y es así: `Hoy por ti, mañana por mí´”.

Tuvo tiempo también para incursionar en la gastronomía. En 2021, la Peque fue uno de los rostros estrella del reality culinario MasterChef de Telefe. Estuvo cuatro meses hasta que renunció y enseguida, habiendo descubierto una pasión, abrió con su familia un restaurante llamado Pareto Café, en su San Fernando natal. “Es un lugar que busca reunir a las familias y amigos alrededor de delicias artesanales”, explicó la ex judoca sobre su propuesta, en donde se destaca la “torta blanca” como su especialidad, la que patentó en MasterChef y le valió muchos elogios. “La gente la pedía, pero cero originalidad el nombre. Nos preguntaron qué cocinaríamos para un cumpleaños y para mí, era eso. De chiquita me agarró una época de cocinera, la hice para el mío y me gustó”.

El 2021 tuvo a la Peque como estrella del reality MasterChef. (Foto: @paupareto)

La peque Pareto hoy

Dos veces medallista olímpica, médica, entrenadora, empresaria culinaria… y ahora dirigente. En los primeros días de París 2024 el Comité Olímpico Internacional eligió a la argentina para ser parte del organismo y Pareto tendrá desde ahora una nueva responsabilidad en su variada vida. En la 142° sesión del COI en la capital francesa, la traumatóloga fue elegida por mayoría y con siete votos en contra y podrá perseverar en su cargo hasta los 70 años, aunque cada ocho deberá superar una “votación de confirmación”. Se trata de un honor que, sostiene la Peque, fue atrayéndola más a medida que transcurría el tiempo. “Lo fui descubriendo con el paso de los Juegos Olímpicos. Y en estos últimos meses me introduje un poco más, porque me empezó a interesar este movimiento al que pertenezco desde mis primeros Juegos, en Pekín 2008”.

La gastronómica, la nueva vocación de Paula Pareto. (@paupareto)

No sabe aún su rol con exactitud, pero le sobra entusiasmo: “Estoy descubriéndolo día a día; por el momento me pone muy feliz y disfrutando de haber podido estar en los Juegos Olímpicos de París. La idea es participar en alguna de las comisiones, y a mí me gustaría formar parte de la comisión médica”, se sinceró. “De más está decir: soy médica, pero el objetivo siempre es colaborar con el movimiento olímpico. Si me dieron esta oportunidad es por mi experiencia desde lo médico y obviamente en lo deportivo. Iré descubriendo las funciones, pero ojalá que sea colaborar en el entorno de la medicina”. Aunque con incertidumbre aún, Paula Pareto sumó una nueva arista a sus haberes. Y la mejor judoca argentina de la historia sigue expandiendo sus habilidades. Del tatami a los hospitales; de la televisión a los restaurantes. Y, ahora, de Argentina al mundo: Paula “Peque” Pareto, la nueva integrante del Comité Olímpico Internacional.