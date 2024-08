Wanchope Ábila invitó a pelear a un rival: “No me gustan las actitudes de mala leche”

El duelo de este miércoles entre Huracán y Argentinos Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina dejó mucha tela que cortar. Además del pasaje de los de Parque Patricios en la definición por penales y las imágenes del estado de las tribunas de la cancha de Independiente, donde se jugó el partido, también se dio un curioso y fuerte cruce a los pocos minutos de empezado el encuentro.

Los protagonistas fueron Ramón Ábila y Jonathan Galván. El defensor del Bicho le había aplicado una fuerte falta al 9 del Globo. Lejos de dejarlo pasar o de quedarse reclamando la infracción, el delantero se incorporó y fue a increpar a su rival, con el que tuvo un airado intercambio verbal y hasta se vio que le dio un empujón en respuesta al golpe.

Luego el partido continuaría sin mayores problemas. Una vez que terminó y el conjunto quemero se quedó con la clasificación a cuartos de final, Wanchope fue interceptado por el micrófono de TyC Sports. Al ser consultado por lo que sucedió, no le tembló la voz al confesar que había invitado al 19 contrario a pelear: “Me pegó sin pelota, me fue a buscar sin pelota. Le dije que cuando quiera nos encontramos sin pelota y sin nadie”, reveló.

Ante la incredulidad del notero, Ábila mantuvo la misma postura y justificó su actitud para con Galván: “Y… pero si me pegó sin pelota. Yo juego a la pelota para ganar y juego limpio. No soy de pegar, entonces no me gustan esas actitudes cuando te pegan de mala leche”, sostuvo sin pelos en la lengua.

El del miércoles contra Argentinos Juniors fue el tercer partido de Wanchope desde su regreso a Parque Patricios y pudo darse el lujo de convertir el primer gol de su nueva etapa. Sus goles serán necesarios para un Huracán que está peleando en dos frentes como la Liga Profesional, en la que marcha provisoriamente puntero con 20 unidades, y también en la Copa Argentina, donde le tocará enfrentar en cuartos a Talleres de Remedios de Escalada.