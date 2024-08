Independiente Rivadavia quiere volver al triunfo en su visita a Talleres

Independiente Rivadavia tuvo una semana con noticias deportivas y otra fuerte vinculada al mercado de pases. Mientras el plantel azul se preparaba para el duelo ante Talleres de Córdoba, los dirigentes cocinaban la salida de Tomás Palacios rumbo al fútbol italiano. Martín Cicotello acomodó a su tropa y tiene todo listo para visitar al Matador en Córdoba desde las 20, buscando una victoria tras dos encuentros sin triunfos.

Claro que la baja del marcador central es la más sensible. El primer indicio de su adiós fue su faltazo en el equipo titular que probó el entrenador en la práctica formal de fútbol. Luego, la ausencia en el viaje rumbo a Córdoba terminó de cocinar una salida que se caía de maduro. Esteban Burgos mantendrá su puesto en la línea de tres centrales junto a Villalba y Bianchi, tal como ocurrió en el duelo ante Boca Juniors.

Palacios, con un pie en Europa.

Pero no serán las únicas novedades respecto al once titular, porque Cicotello mete mano con otras dos variantes: adentro Luciano Gómez y Gonzalo Ríos, afuera Luciano Abecasis y Ezequiel Ham. Así, habrá dos variantes en esa línea de cinco mediocampistas para volver a ganar tras la caída en Tucumán y la parda versus el Xeneize.

El resto será el mismo, con una estructura que se va afianzando poco a poco. El 3-5-2 es inalterable, sacando algunos pocos retoques de nombres propios: Ezequiel Centurión, Iván Villalba, Bruno Bianchi, Esteban Burgos, Luciano Gómez, Lautaro Ríos, Franco Romero, Gonzalo Ríos, Tobías Ostchega, Sebastián Villa y Fernando Romero.

Del otro lado, Talleres viene de caer con River Plate en Copa Libertadores y apostará a cambiar algunas piezas pensando en que la revancha es el próximo miércoles en el Monumental, pero en el medio quedó este compromiso con la Lepra mendocina, por lo que del once que perdió con el equipo de Gallardo podrían repetirse al menos dos o tres nombres, incluyendo el del arquero que no suele salir del once inicial.

El equipo de Ribonetto, aún sin confirmación, podría ir así: Guido Herrera, Alex Vigo, Juan Rodríguez, Kevin Mantilla o Lucas Suárez, Miguel Navarro o Blas Rivero, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Gustavo Albarracín, Sebastián Palacios, Cristian Tarragona y Ramiro Ruiz Rodríguez o Juan Cruz Esquivel.