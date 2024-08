Dirigentes del Tomba revelaron un detalle clave del acuerdo con los chinos

Godoy Cruz Antonio Tomba tiene novedades para sus hinchas. Tal como se contó durante la semana, el club llegó a un acuerdo con una comitiva china que estuvo en Mendoza para que el club envíe a ese país un equipo a un torneo internacional en el que participarán 8 clubes de todos el mundo y, además, para acercar una empresa que prometió ser sponsor de la institución.

Luego del anuncio que sorprendió a propios y extraños, los dirigentes del Expreso, Alberto Brenot y Emiliano Zarco, visitaron los estudios de MDZ Radio, para charlar en el programa Una de Más, y dieron detalles del acuerdo internacional.

uD83EuDD1D uD835uDE4DuD835uDE5AuD835uDE5BuD835uDE64uD835uDE67uD835uDE6FuD835uDE56uD835uDE62uD835uDE64uD835uDE68 uD835uDE61uD835uDE56uD835uDE6FuD835uDE64uD835uDE68 uD835uDE5EuD835uDE63uD835uDE69uD835uDE5AuD835uDE67uD835uDE63uD835uDE56uD835uDE58uD835uDE5EuD835uDE64uD835uDE63uD835uDE56uD835uDE61uD835uDE5AuD835uDE68 uD83EuDD1DuD83CuDDE8uD83CuDDF3



Este jueves, la Delegación del Consejo Chino de Promoción del Comercio Internacional de Jiangxi visitó nuestra sede social y se reunió con autoridades bodegueras.



La distinguida delegación fue recibida en un… pic.twitter.com/huvGyXRCDJ — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 16, 2024

Hasta el momento se habían dado a conocer algunos aspectos generales del convenio, pero, durante en la entrevista, aportaron más datos para seguir detallando ítems sobre el sponsoreo que se viene.

Específicamente, sobre el aporte de dinero de la empresa china, reconoció: "En principio, con China vamos a tener un sponsor en la camiseta, estamos intentando definir la ubicación".

Y destacó: "Esto nos llena de orgullo porque somos el primer equipo del país en llegar al gigante asiático. Cuando nos sentamos con los chinos, ellos trajeron un paquete armado. Ellos pagan por ver, cómo funciona, cómo rinde esto y después ver en qué otras cosas podemos avanzar".

Al mismo tiempo, sobre el acercamiento de la empresa oriental, añadió: "Ellos nos traen deportes que no son tan tradicionales ni habituales para nosotros y les damos el fútbol. Obviamente, el fútbol es por lo que más nos conocen, pero no queremos perder de vista la función social del club. No logramos dimensionar hasta donde podemos llegar, más allá de lo económico".

El viaje de los pibes y el intercambio que se viene

Respecto al torneo internacional del que participará la reserva, Alberto Brenot comentó: "Hay distintas provincias de China con las que estamos gestionando sponsors y contactos deportivos. Una de ellas nos invitó a jugar la "China Cup", esta es la segunda edición que se hace, participan 8 equipos de todo el mundo y hay premios económicos. Ellos te invitan con todo incluido, todos los gastos corren a cargo de la organización. Es una invitación que nos llenó de orgullo, para nosotros, para el club, para los profes, para los chicos es muy importante".

Y completó al respecto: "Este viaje implica que tengamos contactos con las personas que manejan el deporte ahí. La idea es intercambiar nuestras fortalezas. La nuestra es el fútbol y la de ellos la natación, el atletismo, la gimnasia. Queremos hacer un intercambio deportivo más allá del fútbol".

Sobre el torneo, aclaró": "No tenemos todavía datos de los otros clubes participantes, pero serán de Brasil, España, Eslovaquia y algunos de Estados Unidos".

La nota completa en Una de Más