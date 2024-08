La sentencia de Roger Martínez tras darle el triunfo Racing: "Se hablaron muchas..."

Luego de haber perdido con Gimnasia y Esgrima de La Plata, en lo que fue su última presentación en el torneo de la Liga Profesional, Racing se reencontró con el triunfo en el ámbito local. En su visita al Coloso Marcelo Bielsa, la Academia se impuso a Newell's por la mínima diferencia.

El encargado de anotar el único tanto del encuentro fue Roger Martínez. El delantero colombiano, que fue titular y salió reemplazado a los a los 78 minutos de juego por su compatriota Johan Carbonero, le dio la victoria a su equipo tras un remate de afuera del área que contó con la complicidad del arquero local.

Mirá el video

Para comenzar, el goleador expresó: "Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Estoy muy contento por el grupo, por todo el equipo. Sinceramente los que entramos dimos todo, hicimos las cosas como se tenían que hacer y nos vamos a casa con un gran triunfo".

Al ser consultado si este fue su mejor partido tras su retorno a Racing, Martínez expresó: "Puede ser que sí. Estoy muy contento porque jugué y pude ayudar al equipo con un gol. Pero más que nada por el grupo, se viene trabajando muy bien. Merecíamos una victoria como esta para seguir luchando en el torneo. Estoy muy agradecido con el equipo y la afición".

Para finalizar, el colombiano habló sobre los rumores que hablan de una presunta salida en el actual mercado de pases: "Se hablaron muchas cosas, pero yo estoy muy contento acá. Desde que volví trato de disfrutarlo al máximo. Tuve lesiones que no permitieron tener la continuidad que quería, pero estoy muy contento. Todo el mundo sabe lo que yo quiero a Racing y por qué volví. Me siento bien, contento y cada vez que me toque voy a tratar de dar lo mejor".