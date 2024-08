La pregunta que molestó a Diego Martínez en conferencia tras la victoria ante Cruzeiro: "Si se generan cosas para afuera, ya no..."

Boca Juniors sacó la ventaja de local al vencer por 1 a 0 a Cruzeiro en la Bombonera, en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A pesar de que el resultado pudo haber sido más abultado, la diferencia fue mínima gracias al gol de Edinson Cavani, que tendrá que defender en su viaje a Brasil.

Sobre el final del partido, el entrenador de Boca, Diego Martínez brindó la tradicional conferencia de prensa en la que dejó conceptos en torno al merecimiento del triunfo de Boca y luego se molestó ante una consulta por Marcos Rojo.

"Enfrentamos un gran rival. Dos equipos con una propuesta muy propositiva. Sabíamos que iban a ser detalles, porque Matheus Pereira busca generar superioridad en mitad de cancha, nosotros intentábamos lo mismo con Kevin (Zenón) y el ingreso del Colo (Jabes Saralegui) o el descenso de Miguel (Merentiel). El que lograra imponerse en eso iba a sacar una ventaja", comenzó explicando el DT.

Luego, analizó la mejoría en el rendimiento de Boca en la segunda mitad: "Me parece que el primer tiempo fue parejo, tuvimos aproximaciones que fueron peligrosas y el rival también tuvo las suyas. La entrada de Agustín (Martegani, en el segundo tiempo) nos dio más control, el que estábamos buscando y que el equipo tuvo durante el semestre pasado. Agustín nos dio eso, se asoció, encontró la posibilidad de generar superioridad a la hora de tener el juego. Tuvo profundidad también".

Por otro lado, Martínez dejó en claro que el Xeneize mereció la victoria, que quedó corta. "Creo que la victoria ante un gran rival terminó siendo merecida. Pudo haber sido con un gol más porque prácticamente no sufrimos en fase defensiva. No es la ventaja que queríamos tener o que intentábamos buscar, pero sí es una victoria muy importante para lo que viene", sentenció.

Por otro lado y para cerrar, el entrenador tuvo un pequeño momento de tensión en la conferencia de prensa cuando fue consultado por la ausencia de Marcos Rojo en el equipo titular, quien fue esperado hasta último momento por su recuperación. Cuando lo consultaron sobre si no lo puso por una cuestión física, el DT interrumpió: "Marcos Rojo no se metió en la lista de concentrados. Seguimos la sobrecarga muscular que Marcos tenía, entrenó, hizo fútbol, se sintió bien y adentro. Normal. Todo normal. Nosotros en el día a día todo es normal, que después se generen cosas distintas para afuera, ya no depende de mí".