La advertencia de Diego Martínez tras el 1-0 de Boca ante Cruzeiro, de cara a la vuelta en Brasil

Boca sacó ventaja en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero no fue la deseada. Diego Martínez, en la conferencia post partido, destacó el segundo tiempo realizado por el equipo aunque remarcó lo escaso del marcador teniendo en cuenta que deberá definir en un reducto muy complicado el pase a cuartos ante Cruzeiro.

"La victoria ante un gran rival fue algo merecido, pudimos haber convertido algún gol más. No es la ventaja que queríamos tener, pero es muy importante para lo que viene. Hay que saber controlar los partidos con y sin pelota. Prácticamente no tuvimos problemas defensivos, prácticamente no sufrimos", expresó.

Luego, elogió a su equipo: "Fue bueno el segundo tiempo. Tiene que ver con esa búsqueda en la que estamos tratando de reencontrarnos, con la gente que volvió de la Selección, con los refuerzos... Es esa búsqueda que el equipo había mostrado antes, cuando todos nos sentíamos orgullosos".

”Estoy contento por la victoria, porque en este fútbol tan parejo sacamos una ventaja. Nos quedan 90 minutos. Ahora no pienso en lo que va a pasar en Belo Horizonte, sino en el partido contra San Lorenzo, que va a ser muy importante para nosotros”, dijo y se refirió al gol de Cavani: "Fue un golazo, por la concepción de la jugada. Pero no fue uno de los más gritados, yo grito todos”.