Ganó la Libertadores con River y reveló qué es lo que más le molesta a Gallardo

Marcelo Gallardo le puso punto final a su primer ciclo como director técnico de River luego de ocho años y medio. En total cosechó 14 títulos convirtiéndose de esa manera en el DT más ganador de la historia del club de Núñez. En las últimas horas uno de sus dirigidos, quien dio cuatro vueltas olímpicas, alzó la voz.

Se trata de Julio Chiarini. El arquero, quien actualmente se encuentra retirado de la actividad, vistió los colores del Millonario entre 2014 y 2016, época en la que logró alzar los trofeos de la Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015 y Suruga Bank 2015.

En su charla ante las cámaras de TNT Sports, el cordobés de 42 años reveló qué es lo que más le molesta a Gallardo en los entrenamientos: "Me encanta que sea así. El mensaje corporal de Gallardo es fundamental. Está bueno que pase, al jugador le gusta mirar y saber qué está pasando. Muy serios e intensos los entrenamientos. Él se molestaba mucho cuando controlábamos mal la pelota".

"Hoy hace foco siempre en eso. Vos fijate, hoy el fútbol es muy rápido. El jugador que controla y con el mismo control se saca un hombre de encima hace la diferencia. Marcelo insistía en eso. Hacía muchos reducidos a uno o dos toques. Buscaba que el jugador, en ese sentido, se perfeccione", añadió Chiarini.

Posteriormente, sobre el mismo tema, añadió: "Lo que más inculcaba era el control de la pelota. El control del balón era lo que más lo molestaba. Además, que todos estén concentrados, que todos corran. Era una hora y cuarto muy intensa. El profe de River, muy duro. En lo personal creo que fue mi mejor etapa en lo físico".

"Gallardo tiene una combinación de todo. A mí me ha dejado muchísimas cosas, sobre todo el manejo del grupo. Eso fue lo que más me sorprendió porque los tiene a todo bien. Había muchas figuras ahí, eran todos importantes y él no tenía problema en sacar a nadie. Ninguno se enojaba cuando eso pasaba. El que salía agachaba la cabeza y seguía trabajando", sentenció Chiarini.