Luis Enrique reaccionó con agresividad a una pregunta sobre Mbappé: "Madre mía, qué pesados son los..."

Por fin se dio el tan esperado debut de Kylian Mbappé en el Real Madrid. Este miércoles estuvo a la altura de las expectativas y fue crucial con su gol a los 68 minutos para marcar el 2-0 definitivo de su equipo ante Atalanta. De este modo, pudieron levantar la Supercopa de Europa, un trofeo más y, si se quiere, de no demasiada importancia para los Merengues, pero de un gran valor para el joven delantero francés, ya que sumó su primer título internacional a nivel clubes y también el primero del que se espera sean muchos con la camiseta blanca.

En los medios y redes sociales a lo largo de todo el mundo están hablando de los primeros pasos de Kiki en el mejor equipo del mundo, y los fanáticos están encantados con lo que vieron. Al que no le hizo mucha gracia el tema fue a su exentrenador, Luis Enrique. El español brindó una conferencia de prensa este jueves en la previa del comienzo de la Liga 1 de Francia, en la que el Paris Saint-Germain debutará el viernes ante Le Havre. Su reacción al ser consultado por su exdirigido no fue del todo feliz.

Cuando un periodista de la televisión española le preguntó si había visto el partido de la Supercopa, el DT negó rotundamente con la cabeza, mostrando una importante cuota de fastidio al ser interrogado por el tema. Ante la insistencia del reportero, contestó con algo de agresividad: "Qué pesados son los españoles, eh, madre mía. ¡Madre mía...!". Y tras un resoplido, remató con sorna: "¿Todavía seguís aquí? ¿Te gustaron los Juegos Olímpicos?".

Una vez que logró terminar de descargarse, respondió con un poco más de temple: "La verdad es que no contaba con que me fueran a preguntar más de Kylian, eh. Pero tampoco tengo nada que esconder. A mí siempre me ha encantado, me parece una persona y un jugador único y excepcional", confesó.

Luis Enrique tuvo a su cargo a Mbappé durante la temporada 2023/24 en el PSG, en la que conquistaron juntos la Liga 1, la Copa de Francia y llegaron a las semifinales de la Champions League. "Disfruté mucho el año pasado con él y con su hermano, Ethan, y le deseo lo mejor ahí donde vaya", añadió. Y a modo de conclusión, cerró con una broma: "En las competiciones en la que esté también el Real Madrid, pues que pierda contra nosotros", señaló entre risas.