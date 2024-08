El sorprendente cambio de look de Imane Khelif tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos

El andar de Imane Khelif por los Juegos Olímpicos de París no pasó para nada desapercibido. No solo porque su excelente desempeño le valió ganarse la medalla de oro sino también por la polémica que se generó en su debut, cuando la contrincante se retiró a los 46 segundos, reclamando una supuesta injusticia por su condición genética.

La boxeadora proveniente de Argelia tuvo que sufrir ser acusada de transgénero cuando en realidad posee hiperandrogenismo, una condición que la hace generar más testosterona, por la cual fue criticada de sacar ventaja.

Con el correr los Juegos Olímpicos fue recibiendo el respaldo, principalmente en su país, y su figura comenzó a ser reivindicada. Tras ganar el oro regresó a Argelia, donde fue recibida por una multitud. Antes de hacerlo, inició acciones legales en la justicia de París por "ciberacoso".

En este trabajo de limpiar su imagen, ya asentada en Argelia, metió un sorprendente cambio de look, con el pelo más largo y ondas. En el centro de estética Beauty Code, donde acudió, publicaron: "Para conseguir su medalla no tuvo tiempo que perder en salones de belleza o compras. Ella nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su existencia".

En ese sentido, agregaron: "Imane (Khelif), al cambiar su apariencia, no buscó cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere atraparnos. Su mensaje es mucho más profundo: la vestimenta no hace al monje y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puede ser femenina y elegante cuando quiere, pero sobre el ring no necesita adornos ni tacos altos. Sólo necesita estrategia, fuerza y ??pegada, que es la esencia de su personalidad".