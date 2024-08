Romagnoli rompió el silencio tras poner su renuncia a disposición en San Lorenzo: "Di a entender que..."

Leandro Romagnoli habló ante los medios en conferencia de prensa luego del 1-1 de San Lorenzo ante Atlético Mineiro por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. De esta manera, rompió el silencio luego de los rumores de renuncia que surgieron post derrota ante Atlético Tucumán en la Liga Profesional.

Al ser consultado sobre esta situación, comenzó: "Venimos haciendo las cosas bien y no se nos están dando los resultados. Entiendo el malestar de la gente, siempre lo voy a entender. Ellos siempre quieren que el club esté bien en todos los ámbitos y a mi como hincha también me pasa lo mismo".

"Hablé con Marcelo Moretti y Néstor Ortigoza en ese momento. Di a entender que si había que cambiar por mí no había problema. Me dieron todo su apoyo y acá estamos. Confían en mi y yo confío en que lo podemos sacar", añadió Romagnoli, ídolo de San Lorenzo.

Mirá el video

Posteriormente, añadió: "También hay que decir que esto es resultados. Uno puede estar bien, pero esto es resultados, el fútbol argentino es así. Ganás unos partidos, otros no y te tenés que ir. Cuando hacés buenos partidos dicen que te recibís de técnico y en otros sos un desastre. Hay que mantener esa calma".

"Eso yo lo hablo con los jugadores, lo mismo le pasa a ellos. Rendís examen partido tras partido. Cuando jugás bien sos un fenómeno y cuando no, no lo sos tanto. Entonces hay que tener esa calma", manifestó sobre su charla con los futbolistas en el día a día.

Para finalizar, Romagnoli sentenció: "Estoy contento, tenemos un plantel de buenos jugadores y con muchos chicos. En el campeonato no estamos bien y lo sabemos. Tenemos que levantar. Venimos demostrando un nivel en el que de esa manera vamos a ganar más partidos de los que se pueden perder. Hoy me siento bien por el respaldo que me dieron".