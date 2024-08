El dolor del Tata Martino tras la insólita eliminación del Inter Miami de la Leagues Cup: “Estoy muy…”

Inter Miami, todavía sin Lionel Messi por lesión, fue eliminado en los octavos de final de la Leagues Cup ante el Columbus Crew, que perdía por dos goles a falta de media hora y que terminó remontando (3-2) con tres goles en 13 minutos. De esta manera, no podrán así defender el título que conquistó en 2023 y ahora solo le queda luchar por la MLS, donde lidera la Conferencia Este.

Mirá el video

Luego del partido, que se jugó en el Lower.com Field de Ohio, Gerardo Martino no pudo ocultar su tristeza por la eliminación y analizó la increíble derrota: "Hicimos 65 minutos brillantes, donde pudimos hacer el tercer gol. Y en 10 minutos que tuvimos de cierto desconcierto, que creo que no fue por meternos atrás sino por a veces querer presionar alto cuando a lo mejor no estábamos en condiciones de hacerlo, ellos nos salieron rápido, encontraron el descuento y rápidamente encontraron el empate".

"Inclusive cuando se pusieron 3-2 tuvimos dos situaciones muy claras de gol. Pero la verdad es que estoy muy triste por el resultado porque creo que es muy poco lo que nos llevamos para el partido que hicimos y contra el rival que jugamos", agregó.

Luego, de igual manera, destacó el desempeño de su equipo: "Cuando uno observa como el equipo compite hoy contra Columbus, la realidad es que uno no puede dejar de estar muy satisfecho por la forma en que pudimos plantarnos en la casa del último campeón (de la MLS) y un equipo que también fue finalista de Concachampions".

"Intentaremos competir y seguir intentando alcanzar algún título en la liga local, que es lo que queda. Puedo aceptar que se mida todo en función de si ganaste o perdiste. Yo lo acepto porque son las reglas de juego. Pero la verdad es que mi análisis pasa por otro lado", cerró Martino.