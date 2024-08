El campeón del mundo con Argentina que podría ser compañero de Equi Fernández en Arabia

El futuro de Paulo Dybala podría estar en Medio Oriente. Es que, en las últimas horas, salió a la luz que Al-Qadsiah lo quiere y le puso sobre la mesa un contrato impactante. El equipo que hace días oficializó el arribo de Equi Fernández está formando un equipo para pelear la corona con los equipos más importantes de la liga saudí y uno de sus grandes deseos es tener a la Joya.

Según informó La Gazzetta dello Sport, el club que cuenta con figuras como Nahitan Nández, el español Nacho, Pierre-Emerick Aubameyang (otros refuerzos) y Luciano Vietto, le ofreció un contrato de 60 millones de euros por tres años (20 millones por temporada) una cifra muy superior a la que actualmente percibe en Roma.

Dybala podría ser compañero de Equi Fernández en Arabia.

Si bien agrega que por el deseo de seguir en Europa, Dybala habría rechazó la primera propuesta, las declaraciones formuladas por Daniele De Rossi podrían influir para que el cordobés se anime al desafío. El entrenador del equipo capitalino, tras el amistoso con Everton, fue directo y hasta puso en duda el futuro del campeón del mundo en Qatar.

"Cuando me preguntaron si había alguien a quien mantener aquí atado de pies y manos, respondí que no, que no lo había. Y esto vale para Paulo como para todos. Quien quiera irse es libre de hacerlo", afirmó el entrenador, que solamente dio 15 minutos de juego al argentino y esto aumentó los rumores de una posible salida intensificado las especulaciones.

Según informaron desde Italia y Arabia Saudita, las conversaciones entre Roma y Al-Qadsiah avanzan, y el club saudí estaría a punto de concretar un acuerdo con el futbolista. Los próximos días serán decisivos para definir si el delantero argentino continuará luciendo la camiseta giallorossa o si se embarcará en una nueva etapa en el fútbol árabe.